VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ cho NĐT nước ngoài, vươn lên dẫn đầu hệ thống về quy mô vốn

Mục tiêu quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống

Năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) khi ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ từ hơn 79.000 tỷ lên 106.243 tỷ đồng, theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên về phương án tăng vốn vừa công bố. Đây là quy mô tăng vốn lớn nhất trong các kế hoạch tăng vốn của ngành ngân hàng tính đến thời điểm hiện tại. Đồng thời, khi hoàn tất trong năm 2026, VPBank sẽ vươn lên dẫn đầu toàn hệ thống về quy mô vốn điều lệ, qua đó củng cố vững chắc vị thế trong nhóm ngân hàng có năng lực tài chính dẫn đầu thị trường.

Kế hoạch tăng vốn năm 2026 của VPBank được triển khai theo hai giai đoạn. Trước hết, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong khoảng quý II đến quý III năm nay, sau khi Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục phê duyệt với cơ quan chức năng.

Giai đoạn hai, theo tờ trình vừa công bố, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý III - IV năm nay, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành toàn bộ phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng. Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành có thể là nhà đầu tư chiến lược hiện tại của VPBank hoặc một tổ chức nước ngoài đáp ứng, tuân thủ đầy đủ năng lực tài chính, điều kiện tham gia.

Việc nâng mạnh vốn điều lệ, đặc biệt thông qua phát hành riêng lẻ, mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh các ngân hàng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, khi nền tảng quy mô vốn không chỉ quyết định khả năng tăng trưởng mà còn là đòn bẩy để mở rộng hệ sinh thái, nâng cao năng lực công nghệ và đáp ứng các chuẩn mực an toàn ngày càng khắt khe.

VPBank, tính tới cuối năm 2025, là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu cao nhất hệ thống. Đồng thời, VPBank cũng là ngân hàng tư nhân duy nhất trong nhóm dẫn đầu có sự đồng hành của cổ đông chiến lược nước ngoài.

Tạo đà bứt phá cho các mục tiêu tăng trưởng tham vọng

Đợt tăng mạnh quy mô vốn được thiết kế đồng bộ với chiến lược vận hành theo mô hình tập đoàn của VPBank, qua đó tối ưu sự cộng hưởng trong toàn hệ sinh thái và phát huy hiệu quả nguồn lực, đặc biệt là sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược SMBC, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong năm 2026.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất năm 2026 đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 29% so thời điểm kết thúc 2025. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng hợp nhất kỳ vọng tăng trưởng 34% lên hơn 1,29 triệu tỷ đồng.

Với quy mô và nền tảng vốn tăng trưởng cao, VPBank hướng đến mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 41.323 tỷ đồng, tăng trưởng 35%. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của ngân hàng và đồng thời cũng là cột mốc mà chỉ số ít ông lớn quốc doanh như Vietcombank, VietinBank từng đạt được. Ngân hàng mẹ tiếp tục được kỳ vọng là đầu tàu dẫn dắt toàn tập đoàn, với lợi nhuận dự kiến ở mức 34.240 tỷ đồng.

Song song tăng trưởng mạnh mẽ ở cả quy mô và hiệu quả kinh doanh, VPBank đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, duy trì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ theo Thông tư 11 dưới 2,5%.

Những mục tiêu mạnh mẽ này tiếp nối hành trình tăng trưởng bền bỉ và chiến lược phát triển dài hạn mà VPBank đã kiên định theo đuổi. Suốt từ 2010 tới nay, VPBank đã duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 30%, riêng 3 năm gần đây đạt trên 30%. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực thực thi chiến lược, tăng trưởng nhanh, an toàn và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động - những yếu tố cốt lõi của một tổ chức muốn dẫn đầu.



