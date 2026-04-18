Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều ngày 18/4

Thanh Anh | 18-04-2026 - 14:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới tối ngày 17/4 biến động mạnh khi tăng vọt lên sát mốc 4.900 USD/ounce rồi lại quay đầu giảm. Giá vàng trong nước hôm nay (18/4) đồng loạt tăng.

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước đồng loạt tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng hiện ở mức 168,5 – 172,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết 168,0 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng ở mức 168,5 – 172,0 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn có giá 168,5 – 171,0 triệu đồng/lượng, đều tăng 1 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết vàng miếng với giá tương tự các doanh nghiệp khác, đều là 168,5 – 172,0 triệu đồng/lượng. Trong khi vàng nhẫn trơn tại đây có giá 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung chênh lệch giá vàng giữa các doanh nghiệp không lớn, chỉ khoảng 500 nghìn đồng/lượng. Giá bán ra hiện cao hơn giá mua vào khoảng 3 – 3,5 triệu đồng/lượng.

-----------------------------﻿

Đầu giờ sáng hôm nay, giá vàng miếng SJC trên thị trường hiện phổ biến ở mức 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, công ty SJC niêm yết ở mức 167,0 – 170,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết 167,5 – 170,0 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ áp dụng 167,5 – 170,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối qua (ngày 17/4 theo giờ Việt Nam) tăng vọt hơn 80 USD/ounce lên sát mốc 4.900 USD/ounce. Tuy nhiên, chưa kịp vượt qua mốc quan trọng này, giá vàng giao ngay lại quay đầu giảm, hiện đứng ở mức 4.829 USD/ounce.

Tối qua, thị trường hàng hóa phản ứng mạnh trước thông tin rằng Iran đã chính thức mở lại hoàn toàn Strait of Hormuz cho mọi hoạt động vận tải biển.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi công bố quyết định này trên nền tảng X vào lúc 8h45 sáng giờ miền Đông Mỹ (khoảng 19h45 tại Việt Nam), ngay lập tức khiến hợp đồng tương lai cổ phiếu và giá vàng tăng vọt.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng bài trên Truth Social, trong bối cảnh thị trường tiếp tục bứt phá nhờ thông tin này.

Giá vàng thực tế đã tăng từ trước đó, khi giá giao ngay bứt phá rõ ràng qua ngưỡng kháng cự 4.800 USD/ounce. Tuy nhiên, thông tin về việc mở lại eo biển đã trở thành “chất xúc tác” mạnh, đẩy giá vàng giao ngay lên mức cao nhất trong ngày là 4.890,78 USD chỉ sau 5 phút.

Ở chiều ngược lại, hợp đồng dầu thô tương lai NYMEX crude oil futures giảm sâu sau tin tức này, hiện giao dịch quanh 81,13 USD/thùng, tương đương mức giảm hơn 14% trong ngày.

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng, giá vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ĐHĐCĐ Ngân hàng MB: Cổ đông thắc mắc kế hoạch chia cổ tức, Chủ tịch Lưu Trung Thái nói gì?

Hơn 11 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp tại Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank và MB

Cập nhật KQKD quý 1/2026 của MB, VPBank, ACB,...: Một ngân hàng lãi trước thuế 9.500 tỷ đồng

Chủ tịch và Tổng Giám đốc ngân hàng lớn nhất Việt Nam có thu nhập bao nhiêu?

Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh: Thị trường chung cơ bản thiếu tiền, các ngân hàng huy động vốn đều khó khăn

Vụ án ngân hàng: Khoản vay sai phình to hàng trăm tỷ qua nhiều vòng đảo nợ

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên