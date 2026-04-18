Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều ngày 18/4

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước đồng loạt tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng hiện ở mức 168,5 – 172,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết 168,0 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng ở mức 168,5 – 172,0 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn có giá 168,5 – 171,0 triệu đồng/lượng, đều tăng 1 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết vàng miếng với giá tương tự các doanh nghiệp khác, đều là 168,5 – 172,0 triệu đồng/lượng. Trong khi vàng nhẫn trơn tại đây có giá 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung chênh lệch giá vàng giữa các doanh nghiệp không lớn, chỉ khoảng 500 nghìn đồng/lượng. Giá bán ra hiện cao hơn giá mua vào khoảng 3 – 3,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng hôm nay, giá vàng miếng SJC trên thị trường hiện phổ biến ở mức 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, công ty SJC niêm yết ở mức 167,0 – 170,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết 167,5 – 170,0 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ áp dụng 167,5 – 170,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối qua (ngày 17/4 theo giờ Việt Nam) tăng vọt hơn 80 USD/ounce lên sát mốc 4.900 USD/ounce. Tuy nhiên, chưa kịp vượt qua mốc quan trọng này, giá vàng giao ngay lại quay đầu giảm, hiện đứng ở mức 4.829 USD/ounce.

Tối qua, thị trường hàng hóa phản ứng mạnh trước thông tin rằng Iran đã chính thức mở lại hoàn toàn Strait of Hormuz cho mọi hoạt động vận tải biển.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi công bố quyết định này trên nền tảng X vào lúc 8h45 sáng giờ miền Đông Mỹ (khoảng 19h45 tại Việt Nam), ngay lập tức khiến hợp đồng tương lai cổ phiếu và giá vàng tăng vọt.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng bài trên Truth Social, trong bối cảnh thị trường tiếp tục bứt phá nhờ thông tin này.

Giá vàng thực tế đã tăng từ trước đó, khi giá giao ngay bứt phá rõ ràng qua ngưỡng kháng cự 4.800 USD/ounce. Tuy nhiên, thông tin về việc mở lại eo biển đã trở thành “chất xúc tác” mạnh, đẩy giá vàng giao ngay lên mức cao nhất trong ngày là 4.890,78 USD chỉ sau 5 phút.

Ở chiều ngược lại, hợp đồng dầu thô tương lai NYMEX crude oil futures giảm sâu sau tin tức này, hiện giao dịch quanh 81,13 USD/thùng, tương đương mức giảm hơn 14% trong ngày.