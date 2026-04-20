Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BIDV và Alphanam nâng tầm quan hệ hợp tác

Ánh Dương | 20-04-2026 | Tài chính - ngân hàng

Ngày 14/4/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (Alphanam) ký kết thỏa Thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Chủ tịch HĐQT Alphanam Nguyễn Tuấn Hải đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận, BIDV sẽ cung cấp cho Alphanam các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đồng thời đóng vai trò đầu mối tư vấn tài chính, thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BIDV cũng tạo điều kiện để cán bộ nhân viên của Alphanam tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng. Về phía Alphanam sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và hệ sinh thái các công ty thành viên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - nhấn mạnh: Lễ ký kết không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn mở ra giai đoạn đồng hành bền vững, hỗ trợ các đơn vị của Alphanam tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại. Với vị thế là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam cùng hệ sinh thái tài chính rộng khắp cả nước, BIDV sẵn sàng đồng hành với Alphanam trên hành trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT Alphanam - cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, xu hướng đầu tư vào hạ tầng, du lịch, thương mại, sản xuất… ngày càng rõ nét, vai trò đồng hành của các tổ chức tài chính đối với doanh nghiệp trở nên đặc biệt quan trọng, góp phần kiến tạo những dự án quy mô, mang giá trị bền vững. Việc BIDV hợp tác với Alphanam là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Alphanam trong lĩnh vực đầu tư phát triển. Sự hợp tác giữa hai đơn vị được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng, góp phần nâng tầm các dự án đạt chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu và vị thế của cả BIDV và Alphanam trên thị trường.

Giám đốc BIDV Hà Nội Nguyễn Đình Dương và Phó Chủ tịch HĐQT Alphanam Nguyễn Minh Nhật ký kết hợp đồng tín dụng

Nhằm hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, trong khuôn khổ chương trình, BIDV Hà Nội và Công ty CP Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa (thành viên của Alphanam) đã ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án The Residences at InterContinental Sapa Resort và Dự án InterContinental Sapa Resort nằm trong phân khu InterContinental Resort & Residences thuộc Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa.

Các đại biểu chúc mừng thành công lễ ký kết

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và Alphanam là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm củng cố quan hệ bền vững trên nền tảng tin cậy và gắn bó lâu dài giữa hai bên. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định vai trò và cam kết của BIDV trong việc đồng hành phát triển cũng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hòa nhịp vào tiến trình hội nhập quốc tế.

Ánh Dương

Thị trường tài chính tiền tệ

XEM
Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 20/4 Nổi bật

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất: Sau điều chỉnh, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất? Nổi bật

Mở tài khoản hộ kinh doanh tại MB, nhận Loa thanh toán miễn phí tới 5 năm

08:00 , 20/04/2026
Tổng Giám đốc VPBank nhận thù lao hơn 11 tỷ đồng, gấp 22 lần thu nhập bình quân nhân viên

07:51 , 20/04/2026
Dự báo xu hướng tỷ giá USD, lãi suất tiết kiệm và thanh khoản hệ thống ngân hàng trong quý II/2026

00:19 , 20/04/2026
Vụ Mr Pips: Viện Kiểm sát trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

19:20 , 19/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên