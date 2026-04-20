Mở tài khoản hộ kinh doanh tại MB, nhận Loa thanh toán miễn phí tới 5 năm

Loa thanh toán MB: Top 1 được hộ kinh doanh lựa chọn

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt là xu hướng tất yếu và chính sách kê khai thuế mới của cơ quan thuế từ đầu năm 2026, nhu cầu tách bạch dòng tiền của hộ kinh doanh ngày càng rõ nét. Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, phần lớn vẫn vận hành thủ công, tiềm ẩn rủi ro sai lệch doanh thu khi quy định thuế ngày càng chặt chẽ.

Từ tháng 3 - 4/2026, các đợt cao điểm rà soát tuân thủ thuế tại các đô thị lớn đã thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển sang các giải pháp ghi nhận giao dịch tự động. Trong xu hướng đó, loa thanh toán dần trở thành công cụ phổ biến, giúp xác nhận giao dịch tức thời và hạn chế sai sót.

Theo khảo sát của Mibrand T12/2025, Loa thanh toán MB hiện nằm trong nhóm giải pháp được nhiều hộ kinh doanh lựa chọn, với tỷ lệ gần 50% trong nhóm khảo sát. Các giải pháp như Loa thanh toán được ngân hàng này đồng thời đưa ra liên tục, giúp việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận tiện và an tâm hơn.

5 năm miễn phí, thủ tục đơn giản: Chính sách "bao trọn" từ thiết bị đến dịch vụ áp dụng cho tất cả hộ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tạo nên sự khác biệt khi triển khai chương trình tặng Loa thanh toán miễn phí phí sử dụng thiết bị lên tới 60 tháng (5 năm) cho tất cả khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh. Chương trình được thiết kế theo hướng đơn giản hoá, phù hợp với người bán hàng: chỉ cần vài thao tác trên App MBBank là có thể đăng ký, thiết bị sẽ được giao tận nơi mà không cần thực hiện các thủ tục phức tạp.

Hướng dẫn nhận Loa thanh toán MB miễn phí

Để tham gia chương trình, người bán cần có tài khoản Hộ kinh doanh MB đang hoạt động. Mỗi khách hàng Hộ kinh doanh đều được nhận ưu đãi một lần duy nhất trong thời gian triển khai chương trình.

Tất cả khách hàng đăng ký thành công sẽ nhận ngay thiết bị Loa thanh toán mà không cần đặt cọc và trả bất kỳ chi phí nào trước. Người bán hàng được hưởng đặc quyền miễn phí lên tới 60 tháng (5 năm) khi đáp ứng một trong hai điều kiện đơn giản: duy trì nhận tiền qua QR loa thanh toán đều đặn mỗi tháng hoặc duy trì số dư bình quân trong tài khoản Hộ kinh doanh MB..

Trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện trên ở một tháng bất kỳ, chủ tài khoản vẫn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị với mức phí hợp lý, chỉ khoảng từ 50.000 đồng mỗi tháng (chưa bao gồm VAT). Đặc biệt, MB còn cam kết bảo hành 1 đổi 1 thiết bị nếu phát sinh lỗi (ngoại trừ các lỗi do người sử dụng), giúp bà con an tâm sử dụng dịch vụ lâu dài mà không phải lo lắng về chi phí sửa chữa hay bảo hành thiết bị

Chị Nhung, chủ một quán ăn gia đình, tâm sự: "Làm nghề buôn bán nhỏ, tôi chỉ mong sao tiền bạc rõ ràng, không bị thất thoát. Tôi chọn dùng Loa MB vì là của ngân hàng uy tín, báo tiền rất nhanh và chuẩn. Tôi không còn phải loay hoay đeo kính soi điện thoại mỗi lần khách báo đã chuyển khoản, nên cũng nhàn hơn nhiều. So với các bên khác thì miễn phí đến 5 năm, tiết kiệm được một khoản để trang trải thêm cho quán, cảm thấy an tâm hơn hẳn."

Khác biệt vượt trội từ bộ giải pháp toàn diện MB Seller - Buôn bán an tâm

Vượt xa chức năng "đọc thông báo thành công" thông thường, Loa thanh toán MB được tích hợp trong bộ giải pháp số MB Seller do ngân hàng MB phát triển dành cho hộ kinh doanh. Không chỉ hỗ trợ thông báo giao dịch tức thời, giải pháp này còn cung cấp hệ sinh thái quản lý toàn diện, giúp người bán an tâm vận hành với 5 trụ cột cốt lõi: an tâm thu chi, an tâm thuế, an tâm vốn, an tâm sinh lời và an tâm quản trị.

Sự cộng hưởng giữa uy tín của một thương hiệu dẫn đầu, niềm tin của gần 50% hộ tiểu thương trên cả nước cùng chính sách miễn phí dài hạn lên tới 5 năm đã giúp loa thanh toán MB nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường, trở thành lựa chọn kinh tế và đáng tin cậy hàng đầu. Trong thời gian tới, MB dự kiến tiếp tục phát triển các giải pháp thiết thực, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong việc quản lý tài chính chủ động và buôn bán an tâm hơn mỗi ngày.

Chương trình tặng Loa thanh toán miễn phí chính thức áp dụng từ ngày 9/4/2026 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới từ MB.

