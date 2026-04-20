Trước ngày ĐHĐCĐ, Sacombank bất ngờ "quay xe" huỷ bỏ tờ trình gia hạn đề án tái cơ cấu

Huỷ tờ trình gia hạn Đề án tái cơ cấu

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị Sacombank bất ngờ bãi bỏ tờ trình số 25/2026/TT-HĐQT ngày 18/3/2026 về việc xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Trước đó, lãnh đạo ngân hàng cho biết, mặc dù ngân hàng đã nỗ lực triển khai các giải pháp theo Đề án, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiền độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Việc khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố lại hệ thống quản trị, quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy. Sacombank cho biết đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro. Do đó, HĐQT Sacombank trình đại hội cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2030.

Bầu thành viên HĐQT

Tại Đại hội, Sacombank cũng sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Hiện danh sách ứng viên chưa được công bố.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Bà Diễm trước đó đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí này và cũng đã thôi làm Tổng Giám đốc ngân hàng từ tháng 8/2025.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT.

Tham gia tài trợ cho lĩnh vực thể thao Việt Nam

Một nội dung đáng chú ý khác, HĐQT trình cổ đông thông qua việc thành lập các quỹ khuyến học, quỹ từ thiện để tích cực tham gia các dự án, chương trình an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, phát triển tri thức. Ngân hàng cho biết sẽ tăng cường đồng hành, tài trợ và đóng góp cùng thể thao thành tích cao và thể thao đại chúng trong việc xây dựng cơ sở, dịch vụ và sự kiện thể thao.

Đổi tên thành “Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc”, chuyển địa điểm đặt trụ sở chính

Sacombank tiếp tục giữ kế hoạch trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên ngân hàng. Cụ thể ngân hàng dự kiến đổi tên từ "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc".

Tên viết tắt bằng tiếng Việt đổi từ "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín" sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc".

Tên viết tắt bằng tiếng Anh đổi từ "Sacombank" thành "SACOMBANK".

HĐQT Sacombank cũng cho biết, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh. Do vậy, để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Sacombank có loạt thay đổi lớn trên nhiều phương diện. Vừa qua, ngân hàng này đã công bố thay đổi logo, nhận diện thương hiệu mới sau khi có chuyển động về dàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Ngân hàng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12/2025, sau khi hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank. Ông Thuỵ sau đó chính thức làm Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 3/3/2026.