Đấu giá khoản nợ xấu 1.500 tỷ của nhóm khách hàng Nguyễn Thị Sáu, Trần Văn Thông

VAMC vừa thông báo đấu giá khoản nợ xấu của nhóm khách hàng Nguyễn Thị Sáu, Trần Văn Thông và các bên liên quan với tổng giá trị hơn 1.502 tỷ đồng, được mua lại từ ngân hàng A. và S. từ cuối năm 2019 theo cơ chế thị trường.

Theo thông báo, tổng dư nợ tạm tính đến ngày 28/2/2026 đạt 1.502 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 623,8 tỷ đồng, lãi trong hạn 566,3 tỷ đồng và lãi quá hạn 312,1 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm được đưa ra đúng bằng giá trị khoản nợ, tương đương hơn 1.502 tỷ đồng và không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

VAMC cho biết thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá diễn ra từ ngày 20/4 đến trước 17h ngày 5/5/2026 tại trụ sở chính ở Hà Nội (300 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa) và chi nhánh TP.HCM (Saigon Plaza, 24 Lê Thánh Tôn). Giá mỗi bộ hồ sơ là 1 triệu đồng.

Người tham gia có thể đăng ký xem tài sản trong giai đoạn 20/4–5/5, và trực tiếp xem tài sản từ ngày 4/5 đến hết ngày 6/5/2026 tại các địa điểm nêu trên. VAMC lưu ý chỉ những khách hàng đã mua hồ sơ và đăng ký hợp lệ mới được tham gia xem tài sản.

Khoản tiền đặt trước cho thương vụ này là 150 tỷ đồng, phải được chuyển vào tài khoản của VAMC trong khoảng thời gian từ ngày 20/4 đến trước 17h ngày 5/5/2026.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào 9h ngày 8/5/2026 tại trụ sở VAMC ở Hà Nội, theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, trả giá lên với bước giá 300 triệu đồng.

VAMC được thành lập đến nay đã 13 năm và với vai trò của mình, VAMC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc đưa nợ xấu nội bảng ra ngoại bảng, góp phần hỗ trợ các tổ chức tín dụng đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 3% theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, bản chất nợ xấu vẫn còn tồn tại và việc thu hồi nợ xấu vẫn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, các tổ chức tín dụng và các công ty quản lý tài sản (AMC) đều thực hiện chức năng thu hồi nợ. Tuy nhiên, quyền hạn của các đơn vị này chưa có sự khác biệt đáng kể so với VAMC. Nếu không có cơ chế đặc thù hỗ trợ, việc xử lý nợ xấu sẽ tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xử lý nợ khẳng định, VAMC là một thể chế mang tính chất doanh nghiệp nhưng thực hiện nhiệm vụ chính trị, không vì mục tiêu lợi nhuận và đóng vai trò kiến tạo thị trường.

Tuy nhiên, để sàn giao dịch nợ hoạt động hiệu quả, cần phải kích thích được phía "cầu", mà muốn vậy thì nhà đầu tư phải thấy được khả năng hiện thực hóa lợi nhuận trong thời gian hợp lý. Do đó đặt ra yêu cầu để kích thích thị trường cần chấp nhận mức chiết khấu hợp lý, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia xử lý và hiện thực hóa lợi nhuận trong vòng 2-3 năm, nhất là trong bối cảnh thủ tục rút gọn và công tác thi hành án còn kéo dài.

Mặt khác, ông Trần Trung Dũng chỉ ra một nghịch lý đang cản trở việc mua bán nợ dưới giá trị gốc: “Nghị quyết 42/2017/QH14 và Luật Các tổ chức tín dụng đã cho phép các tổ chức tín dụng bán nợ dưới giá gốc. Tuy nhiên, các quy định liên quan nhằm bảo vệ cán bộ tín dụng khi tham gia giao dịch vẫn chưa đầy đủ và rõ ràng. Các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản công, thanh tra, kiểm tra và giám sát khiến việc triển khai còn thận trọng. Điều này dẫn đến tình trạng nhu cầu thị trường có, nhưng còn xung đột lợi ích, một bên mong muốn lợi nhuận, trong khi bên kia lo ngại rủi ro trách nhiệm. Vì vậy, tiến trình gặp gỡ giữa người mua và người bán trên thị trường còn chậm trễ”.

Đặc biệt, ông Trần Trung Dũng nhấn mạnh đến vấn đề thiếu kỷ luật thị trường từ phía người vay: “Thực tế cho thấy, có rất nhiều khách hàng với tỷ lệ lớn thiếu ý thức kỷ luật thị trường. Dù các khoản vay được thiết lập đầy đủ, tuân thủ nguyên tắc “có vay, có trả”, có tài sản thế chấp và đăng ký bảo đảm hợp pháp, nhưng trong quá trình xử lý nợ, nhiều trường hợp tìm cách kéo dài thời gian giải quyết, tạo ra các tình huống gây khó khăn. Thậm chí, có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc thiếu hợp tác với các bên liên quan”.

Đại diện VAMC nhấn mạnh, nợ xấu một phần xuất phát từ những biến động khách quan của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, một tỷ lệ không nhỏ lại bắt nguồn từ sự thiếu minh bạch và kỷ luật thị trường, dẫn đến tình trạng chây ì trong nghĩa vụ trả nợ và khiến nợ xấu tích tụ theo thời gian. Do đó, điều kiện tiên quyết để hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ là phải có hành lang pháp lý bảo vệ những chủ thể tham gia thị trường. Khi pháp lý được hoàn thiện, thị trường sẽ vận hành hiệu quả.