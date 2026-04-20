Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 4/2026: Mức lãi suất cao nhất là bao nhiêu?

Tin Vũ | 20-04-2026 - 16:30 PM | Tài chính - ngân hàng

SHB mới đây đã cập nhật biểu lãi suất huy động mới từ ngày 11/04/2026, trong đó lãi suất tiền gửi online tiếp tục cao hơn tại quầy, với mức cao nhất lên tới 6,70%/năm ở các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 11/04/2026, trong đó tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao ở các kỳ hạn ngắn và điều chỉnh tăng ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đặc biệt trên kênh online.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy SHB﻿

Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy, SHB niêm yết lãi suất tiền gửi không kỳ hạn ở mức 0,50%/năm. Đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất được chia theo hạn mức tiền gửi.

Cụ thể, với khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 4,40%/năm, kỳ hạn 3–5 tháng là 4,50%/năm. Từ kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất đạt 5,80%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,20%/năm; kỳ hạn 13–18 tháng là 6,30%/năm; kỳ hạn 24 tháng đạt 6,40%/năm và từ 36 tháng trở lên ở mức 6,50%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao hơn 0,10 điểm % ở hầu hết các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 4,50%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,60%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng đạt 5,90%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất đạt 6,30%/năm; kỳ hạn 13–18 tháng là 6,40%/năm; kỳ hạn 24 tháng đạt 6,50%/năm và từ 36 tháng trở lên ở mức 6,60%/năm.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, SHB cũng áp dụng các phương thức trả lãi khác như trả lãi trước và trả lãi định kỳ. Với hình thức trả lãi trước, lãi suất dao động từ 4,37%/năm đến 5,84%/năm tùy theo kỳ hạn. Trong khi đó, hình thức trả lãi định kỳ hàng tháng có mức lãi suất từ 4,39%/năm đến 6,29%/năm; trả lãi định kỳ hàng quý lên tới 6,33%/năm ở kỳ hạn dài.

Lãi suất tiền gửi online SHB

Ở kênh tiết kiệm online, SHB niêm yết lãi suất cao hơn so với tại quầy.

Cụ thể, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 4,60%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,65%/năm. Từ kỳ hạn 6–8 tháng, lãi suất đạt 6,20%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng ở mức 6,40%/năm; kỳ hạn 12–13 tháng là 6,50%/năm; kỳ hạn 15–18 tháng đạt 6,60%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất cao nhất tại SHB hiện đạt 6,70%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên trên kênh online.

Với hình thức nhận lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất online dao động từ 4,59%/năm ở kỳ hạn ngắn đến 6,10%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, sau đó giảm dần về 5,52%/năm ở kỳ hạn từ 36 tháng trở lên.

Tin Vũ

Nhịp sống Thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên