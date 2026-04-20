TS. Nguyễn Quốc Hùng: "Không thể chấp nhận việc khách hàng có khả năng trả nợ mà không trả, cố tình chây ì, hoặc tạo tranh chấp để trì hoãn"

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với IFC tổ chức ngày 20/4, TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - nhấn mạnh, việc thu hồi nợ phải được thực hiện theo hướng minh bạch, văn minh, đúng chuẩn mực, nhưng đồng thời cũng không thể chấp nhận tình trạng khách hàng có khả năng trả nợ nhưng cố tình chây ì, né tránh nghĩa vụ hoặc tạo tranh chấp để trì hoãn.

Theo ông Hùng, những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức tín dụng mà còn tác động tiêu cực đến sự luân chuyển vốn của nền kinh tế.

“Không thể chấp nhận việc khách hàng có khả năng trả nợ mà không trả, cố tình chây ì, hoặc tạo tranh chấp để trì hoãn”, ông nói.

Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, trong bối cảnh ngành Ngân hàng đang đồng thời phải đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, đồng thời đối mặt với nợ tiềm ẩn lớn và khó khăn trong hợp tác trả nợ từ một bộ phận khách hàng, việc xác lập nguyên tắc ứng xử thống nhất trong thu hồi nợ là yêu cầu cần thiết.

Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng, Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ được xây dựng nhằm tạo một khung chuẩn mực chung để các tổ chức tín dụng triển khai hoạt động thu hồi nợ theo hướng đúng pháp luật, đồng bộ và có tính nhân văn hơn. Bộ quy tắc này, cùng với Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng đã ban hành từ năm 2019, được kỳ vọng góp phần củng cố hình ảnh ngành Ngân hàng.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh, dù các tổ chức tín dụng được trao quyền xử lý, thu giữ tài sản bảo đảm theo khung pháp lý hiện hành, vấn đề không chỉ nằm ở quyền hạn, mà còn là cách thực hiện sao cho nhận được sự chia sẻ, đồng thuận từ xã hội. Vì vậy, theo ông, việc ban hành Bộ quy tắc không chỉ để chuẩn hóa ứng xử của ngân hàng, mà còn nhằm tạo nền tảng để hoạt động thu hồi nợ được nhìn nhận minh bạch, chuyên nghiệp hơn.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo VNBA, để có cơ sở yêu cầu khách hàng thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, trước hết các tổ chức tín dụng phải làm tốt phần việc của mình, tuân thủ quy định, hành xử chuẩn mực và đúng quy trình. “Khi làm đúng, làm chuẩn mực thì mới có cơ sở để kiến nghị các cơ quan quản lý và xã hội đồng thuận”, ông nói.

Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng, khi được triển khai thống nhất trong toàn hệ thống, Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, văn minh trong hoạt động thu hồi nợ, mà còn giúp cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp và đảm bảo cách tiếp cận phù hợp với người vay.