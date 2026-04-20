ACB Leadership Summit 2026: Khi năng lực lãnh đạo trở thành biến số quyết định trong một thế giới bất định

Tăng trưởng không còn đến từ việc mở rộng quy mô đơn thuần, mà phụ thuộc ngày càng lớn vào chất lượng điều hành và khả năng ra quyết định của đội ngũ lãnh đạo.

Thực tế này đặt ra một yêu cầu mới đối với doanh nghiệp: thay vì tìm kiếm những "công thức đúng" để áp dụng, lãnh đạo cần có năng lực đưa ra quyết định trong điều kiện thiếu chắc chắn, đồng thời duy trì được định hướng dài hạn. Đây cũng chính là bối cảnh để Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục tổ chức ACB Leadership Summit 2026 với chủ đề "How to Be Bold – Leadership in Turbulent Times", dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Ranjay Gulati từ Harvard Business School.

Không gian đối thoại "không có giới hạn" dành cho lãnh đạo cấp cao

Không phải đến năm 2026, câu chuyện về năng lực lãnh đạo trong môi trường biến động mới được đặt ra. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng có chọn lọc, với áp lực về hiệu quả, chi phí vốn và cạnh tranh ngày càng rõ nét, vai trò của lãnh đạo đang được nhìn nhận lại như một yếu tố mang tính quyết định.

Trong nhiều năm qua, ACB duy trì tổ chức Leadership Summit như một nền tảng đối thoại chuyên sâu dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Không đơn thuần là nơi truyền đạt lý thuyết, chương trình được định hình như một không gian để các nhà lãnh đạo cùng nhìn lại, phản biện và điều chỉnh cách tiếp cận trong điều hành. Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy gọi đó là trạng thái "đồng âm" – khi các nhà lãnh đạo không chỉ gặp nhau để trao đổi, mà cùng tạo nên sự cộng hưởng trong tư duy và hành động.

Theo ông Trần Hùng Huy, khi những người lãnh đạo thực sự đồng lòng, năng lực, động lực và quyền lực sẽ không còn vận hành như những yếu tố tách biệt, mà hội tụ thành một lực đẩy chung. "Khi đó, tổ chức có thể vững vàng tiến về phía trước, đồng hành cùng khách hàng và đối tác, cùng nhau kiến tạo nên những hành trình tăng trưởng bền vững," ông chia sẻ.

Qua từng năm, nội dung chương trình cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt, từ các chủ đề về chiến lược và tăng trưởng sang những vấn đề nền tảng hơn như văn hóa tổ chức, năng lực thực thi và vai trò của lãnh đạo trong việc kiến tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Điểm xuyên suốt của chương trình là cách tiếp cận không đi theo "công thức", mà đặt trọng tâm vào việc chất vấn lại những giả định vốn được xem là đúng trong vận hành doanh nghiệp.

Ở góc nhìn người tham dự, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá giá trị lớn nhất của ACB Leadership Summit là tạo ra một không gian đối thoại thẳng thắn và cởi mở giữa những người điều hành.

Ông Trần Duy Minh Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân, cho biết điều ông ấn tượng nhất là tinh thần học hỏi không giới hạn giữa các lãnh đạo tham dự. Ở đây, các lãnh đạo không ngần ngại chia sẻ, thậm chí 'mổ xẻ' chính doanh nghiệp của mình, thậm chí khi thảo luận về các công cụ quản trị như attribute map, các lãnh đạo đối chiếu trực tiếp với thực trạng doanh nghiệp của mình.

"Hơn 130 lãnh đạo nhưng không ai sợ hãi giấu nghề mà thậm chí còn rất cởi mở chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm của mình". - Ông Khoa cho biết

Là người tham dự hai năm liên tiếp, ông Jos Van Gulick, Tổng Giám đốc Nedspice Vietnam, nhận định giá trị của chương trình nằm ở khả năng chuyển hóa bài học thành hành động. Theo ông, nhiều nội dung tại hội nghị có thể áp dụng ngay vào thực tiễn vận hành doanh nghiệp. "Chúng ta thường nghĩ lãnh đạo là chỉ đạo từ trên xuống. Nhưng thực tế, giải pháp hiệu quả nhất nhiều khi lại đến từ việc lắng nghe nhân viên và tạo điều kiện để họ chủ động đóng góp," ông cho biết.

Nhu cầu học hỏi của lãnh đạo rõ ràng không còn dừng ở việc tiếp nhận kiến thức mới, mà chuyển sang việc đối thoại, phản biện và điều chỉnh cách nhìn nhận vấn đề.

Từ đó, ACB Leadership Summit 2026 được định hình như một bước tiếp nối có chủ đích, khi đi thẳng vào một trong những thách thức lớn nhất của lãnh đạo hiện nay: khả năng đưa ra quyết định trong điều kiện thiếu chắc chắn. Chủ đề "How to Be Bold – Leadership in Turbulent Times" vì vậy phản ánh một yêu cầu ngày càng rõ nét của môi trường kinh doanh – nơi "dám quyết định" trở thành yếu tố phân tách giữa việc duy trì hay bứt phá.

Leadership Summit 2026: Khi kinh nghiệm không còn là lợi thế tuyệt đối, và năng lực có thể 'hao mòn' tới 15% mỗi năm nếu không được cập nhật

Trong thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy nhìn nhận môi trường kinh doanh hiện nay đang thay đổi với "tốc độ và mức độ chưa từng có", nơi các lựa chọn chiến lược trở nên phức tạp hơn và những câu hỏi đặt ra cho lãnh đạo ngày càng mang tính nền tảng. Ông cho rằng không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng kinh nghiệm, và sẽ luôn tồn tại những "điểm khuất" mà một cá nhân khó có thể tự nhận ra nếu thiếu đi đối thoại và góc nhìn đa chiều.

Quan điểm này cũng nhất quán với cách ông nhìn nhận về việc học trong bối cảnh mới. Theo chia sẻ gần đây trên Facebook cá nhân ông Trần Hùng Huy, nếu một người ở vị trí điều hành không liên tục cập nhật, năng lực có thể "khấu hao" tới 15% mỗi năm — một con số mang tính cảnh báo về tốc độ lỗi thời của tư duy lãnh đạo trong kỷ nguyên biến động.

Trong bối cảnh đó, ACB Leadership Summit được thiết kế không như một hội thảo thông thường, mà như một không gian học tập và đối thoại chuyên sâu kéo dài 1,5 ngày. Nội dung chương trình tập trung vào những vấn đề cốt lõi của quản trị hiện đại, từ việc xác lập lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thay đổi nhanh, đến nâng cao chất lượng ra quyết định và xây dựng tổ chức có khả năng thích ứng dài hạn. Thay vì dừng ở lý thuyết, chương trình sử dụng các tình huống thực tiễn và thảo luận đa chiều giữa các lãnh đạo để tạo ra những góc nhìn có thể ứng dụng trực tiếp vào hoạt động doanh nghiệp.

Việc duy trì Leadership Summit qua nhiều năm cũng phản ánh một định hướng nhất quán của ACB trong việc xây dựng văn hóa học tập ở cấp độ tổ chức. Thay vì xem đào tạo là một hoạt động bổ trợ, ngân hàng này tiếp cận việc học như một năng lực cốt lõi, gắn trực tiếp với chất lượng ra quyết định và khả năng thích ứng dài hạn. Tinh thần đó không chỉ dừng lại trong nội bộ, mà còn được mở rộng ra cộng đồng doanh nghiệp thông qua các nền tảng đối thoại như Leadership Summit, nơi việc học không diễn ra một chiều, mà được hình thành từ trao đổi thực tiễn và phản biện đa chiều giữa các lãnh đạo.

ACB Leadership Summit 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 18–19/5/2026 tại TP.HCM, tiếp tục quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cùng tham gia, nơi các góc nhìn chiến lược được trao đổi cởi mở và gắn chặt với thực tiễn vận hành.



