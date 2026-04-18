CEO MB: "Novaland từ ngày có quan hệ với MB chưa bao giờ có nợ xấu"

Theo Thảo Vân | 18-04-2026 - 16:04 PM | Tài chính - ngân hàng

CEO MB cho biết các khoản vay với Novaland vẫn được kiểm soát, không phát sinh nợ xấu từ khi hai bên thiết lập quan hệ tín dụng, giữa bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sáng 18/4, câu chuyện tín dụng bất động sản đặc biệt là các khoản vay liên quan đến Novaland tiếp tục thu hút sự quan tâm của cổ đông trong bối cảnh nhiều ngân hàng có xu hướng thận trọng hơn với lĩnh vực này.

Liên quan đến các khoản vay của Novaland - doanh nghiệp từng gặp nhiều vướng mắc về pháp lý dự án, ông Phạm Như Ánh cho rằng vấn đề này không còn mang tính thời điểm như trước.

Theo ông, các dự án trọng điểm của Novaland, đặc biệt là Aqua City, đã từng bước được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đủ điều kiện triển khai các thủ tục như cấp sổ đỏ, mở bán và thi công trở lại.

"Novaland đã qua giai đoạn khó khăn. Khó khăn trước đây không phải do nội tại doanh nghiệp, mà chủ yếu đến từ cơ chế và pháp lý dự án", ông nhận định.

Về phía MB, dư nợ liên quan đến Novaland không có biến động tăng và được phản ánh rõ trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đáng chú ý, khoản vay này không bị xếp vào nhóm nợ xấu.

"Novaland từ khi quan hệ với MB đến nay không có nợ xấu", ông Ánh nhấn mạnh.

Ông Phạm Như Ánh trả lời cổ đông về tín dụng bất động sản.

Ngoài Novaland, Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh cho biết ngân hàng vẫn duy trì hoạt động cho vay bất động sản theo hướng kiểm soát chặt chẽ và phân tách rõ các nhóm khách hàng.

Theo ông Ánh, MB triển khai cho vay bất động sản theo ba phân khúc chính gồm khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và khách hàng cá nhân.

Hiện tổng quy mô cho vay bất động sản của ngân hàng chiếm dưới 12% tổng danh mục tín dụng. Trong đó, cho vay kinh doanh bất động sản dao động quanh mức 10%. "Hội đồng quản trị đang giám sát rất chặt chẽ mảng này", ông nói.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản được lãnh đạo ngân hàng đánh giá là ở mức an toàn. Nếu tỷ lệ nợ xấu chung của MB năm vừa qua ở mức khoảng 1,2%, thì nợ xấu riêng mảng bất động sản "thấp hơn rất nhiều".


ĐHĐCĐ Ngân hàng MB: Cổ đông thắc mắc kế hoạch chia cổ tức, Chủ tịch Lưu Trung Thái nói gì?

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều ngày 18/4

Cập nhật KQKD quý 1/2026 của MB, VPBank, ACB,...: Một ngân hàng lãi trước thuế 9.500 tỷ đồng

14:24 , 18/04/2026
Chủ tịch và Tổng Giám đốc ngân hàng lớn nhất Việt Nam có thu nhập bao nhiêu?

10:41 , 18/04/2026
Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh: Thị trường chung cơ bản thiếu tiền, các ngân hàng huy động vốn đều khó khăn

10:04 , 18/04/2026
Vụ án ngân hàng: Khoản vay sai phình to hàng trăm tỷ qua nhiều vòng đảo nợ

09:41 , 18/04/2026

