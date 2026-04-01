Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần này, ngân hàng dồn dập tổ chức đại hội cổ đông: 6 nhà băng họp cùng một ngày

Quang Hưng | 21-04-2026 - 00:03 AM | Tài chính - ngân hàng

Từ 21/4 đến 25/4, hàng loạt ngân hàng như PGBank, VPBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank… đồng loạt tổ chức đại hội cổ đông thường niên, trong đó riêng ngày 24/4 ghi nhận tới 6 nhà băng họp cùng lúc.

Ảnh minh họa

Trong tuần này (20/4 - 26/4), mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của ngành ngân hàng bước vào cao điểm khi hàng loạt nhà băng đồng loạt tổ chức họp cổ đông, tập trung dày đặc trong 3 ngày giữa tuần.

Theo lịch công bố, ngày 21/4, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank – mã: PGB) sẽ là đơn vị mở màn với đại hội tổ chức tại Khách sạn The Five Residences Hà Nội.

Ngay sau đó, ngày 22/4 ghi nhận ba ngân hàng tổ chức đại hội cùng lúc, gồm VPBank (VPB) tại Khách sạn Lotte Hà Nội, SHB tại Khách sạn Melia Hà Nội và Sacombank (STB) tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn (Việt Trì, Phú Thọ).

Sang ngày 23/4, Kienlongbank (KLB) lựa chọn hình thức tổ chức trực tuyến, cho thấy xu hướng linh hoạt trong cách thức tổ chức đại hội của các ngân hàng.

Đáng chú ý, ngày 24/4 là cao điểm của mùa đại hội khi có tới 6 ngân hàng đồng loạt tổ chức ĐHĐCĐ, bao gồm HDBank (HDB), TPBank (TPB), Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG), BIDV (BID) và MSB. Trong đó, các “ông lớn” quốc doanh như Vietcombank, VietinBank và BIDV đều tổ chức tại các trung tâm đào tạo riêng, trong khi các ngân hàng tư nhân lựa chọn địa điểm là khách sạn, trung tâm hội nghị hoặc trụ sở chính tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Cụ thể, Vietcombank tổ chức tại Ecopark (Hưng Yên), VietinBank tại cơ sở đào tạo ở Hà Nội, BIDV tại 773 Hồng Hà (Hoàn Kiếm). TPBank tổ chức tại tòa nhà DOJI (Lê Duẩn), còn MSB chọn trụ sở chính tại ROX Tower (Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội) làm địa điểm họp.

Chuỗi đại hội khép lại vào ngày 25/4 với Techcombank (TCB) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz (Long Biên, Hà Nội) và VietABank (VAB) tổ chức tại Trung tâm hội nghị VICC - Nam An Khánh, tại CT 6 - Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Thành phố Hà Nội.

Mùa đại hội năm nay tiếp tục xoay quanh các nội dung chính như kế hoạch lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng, phương án tăng vốn điều lệ, cũng như chiến lược xử lý nợ xấu và chuyển đổi số. Đặc biệt, trong bối cảnh yêu cầu về an toàn vốn ngày càng siết chặt, nhiều ngân hàng dự kiến trình cổ đông các phương án tăng vốn quy mô lớn nhằm cải thiện hệ số CAR và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Quang Hưng

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên