Sacombank cập nhật lãi suất tiết kiệm mới: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mới đây đã công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 11/04/2026, trong đó tiếp tục duy trì mức trần 4,75%/năm đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, đồng thời điều chỉnh lãi suất ở nhiều kỳ hạn trung và dài, đặc biệt trên kênh gửi tiền online.

Theo biểu lãi suất niêm yết tại quầy, Sacombank áp dụng mức 0,50%/năm đối với tiền gửi dưới 1 tháng. Các kỳ hạn từ 1–5 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 4,75%/năm cho tất cả các nhóm tiền gửi.

Với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất bắt đầu phân hóa theo quy mô tiền gửi. Cụ thể, đối với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng ở mức 6,30%/năm, kỳ hạn 12–18 tháng là 6,10%/năm, trong khi các kỳ hạn 24–36 tháng đạt 6,80%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng ở mức 6,40%/năm; kỳ hạn 12–18 tháng là 6,20%/năm; kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng cùng ở mức 6,90%/năm.

Trong khi đó, với khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng đạt 6,50%/năm; kỳ hạn 12–18 tháng ở mức 6,30%/năm; các kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng cùng đạt 7,00%/năm – mức cao nhất tại quầy.

Ở kênh tiền gửi trực tuyến, Sacombank tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn so với tại quầy ở tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1–5 tháng vẫn ở mức 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 6–11 tháng, lãi suất được niêm yết 6,50%/năm đối với khoản dưới 500 triệu đồng, 6,70%/năm đối với khoản từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và 6,90%/năm đối với khoản từ 2 tỷ đồng trở lên.

Ở nhóm kỳ hạn 12–18 tháng, lãi suất lần lượt là 6,30%/năm; 6,50%/năm và 6,70%/năm tương ứng với từng nhóm tiền gửi.

Đáng chú ý, tại các kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng, lãi suất online được đẩy lên mức cao, với 7,00%/năm đối với khoản dưới 500 triệu đồng, 7,20%/năm đối với khoản từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và lên tới 7,40%/năm đối với khoản từ 2 tỷ đồng trở lên – mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành.

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, Sacombank cũng áp dụng các phương thức nhận lãi định kỳ hàng tháng và hàng quý với mức lãi suất thấp hơn tương ứng. Theo đó, lãi suất nhận lãi hàng tháng dao động từ 4,71%/năm đến 6,80%/năm, trong khi lãi suất nhận lãi hàng quý cao nhất đạt 6,96%/năm ở kỳ hạn 24 tháng đối với khoản tiền gửi lớn.

Biểu lãi suất mới cho thấy Sacombank tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn ở các kỳ hạn trung và dài, đồng thời duy trì chênh lệch giữa hai kênh huy động, trong đó kênh online giữ mức lãi suất cao hơn tại quầy ở toàn bộ các kỳ hạn.