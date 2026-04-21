Thủ tướng: Chắc chắn phải nâng mức ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh

Chiều 21/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Phát biểu thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc điều chỉnh, bổ sung chương trình ngay tại Kỳ họp thứ Nhất để đưa vào những vấn đề lớn, cấp thiết cần xử lý ngay, trong đó việc đưa dự thảo Luật sửa đổi 4 luật thuế là rất cần thiết.

Đây cũng là tiền đề để tạo dựng được môi trường kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tin tưởng rằng Nhà nước, các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương thực sự quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã tồn đọng rất lâu.

Đồng ý với ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng cho biết có những nội dung phải xử lý trong thời gian rất nhanh, ví dụ như vấn đề thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ vào chiều 21/4

Theo Thủ tướng, ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109 và Luật Thuế giá trị gia tăng được thông qua ngày 11/12/2025, đây đều là những luật rất mới.

Tuy nhiên, khi tình hình thực tiễn phát sinh như hiện nay, đặc biệt là tác động của giá xăng dầu, các diễn biến phức tạp của khu vực đã ảnh hưởng trực tiếp đến những đối tượng cần ưu tiên, quan tâm nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ cá nhân, hộ kinh doanh.

Chính vì vậy, lãnh đạo Chính phủ đã rất khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính ngay lập tức nghiên cứu phương án để báo cáo Quốc hội.

"Chúng tôi cũng đã báo cáo xin ý kiến đồng chí Chủ tịch Quốc hội, đề nghị cho phép Bộ Tài chính nghiên cứu và nếu kịp thì đề xuất ngay trong kỳ họp này để Quốc hội xem xét điều chỉnh. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình rằng phải nghiên cứu điều chỉnh trong dự thảo theo hướng chắc chắn phải nâng mức ngưỡng doanh thu chịu thuế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng dẫn báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ngưỡng doanh thu đối với cá nhân, hộ kinh doanh sẽ nâng lên mức 1 tỷ đồng/năm - tức là dưới mức này sẽ không phải chịu các loại thuế như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

"Tức là vừa tháo gỡ khó khăn cho hộ cá nhân, hộ kinh doanh, nhưng đồng thời doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách thuế. Có như vậy mới khuyến khích được các hộ cá nhân chuyển đổi lên doanh nghiệp vừa và nhỏ", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng tin tưởng, các biện pháp chính sách được áp dụng khẩn trương, kịp thời sẽ rất hữu ích và hiệu quả cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời vẫn bảo đảm được chủ trương là khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng nêu rõ, khi thiết kế và giao cho Chính phủ quy định mức thuế cụ thể thì chắc chắn sẽ báo cáo Quốc hội để có các tiêu chí, nguyên tắc quy định thật chặt chẽ, tránh kẽ hở gây thất thu thuế.

"Chúng ta cũng đang trong quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thu thuế. Do đó, tất cả các mục tiêu này sẽ phải được cụ thể hóa bằng những quy định rõ ràng trong Nghị định của Chính phủ", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Do thời gian rất gấp nên các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn; khi Quốc hội cho chủ trương thông qua thì sẽ trình ngay Chính phủ ban hành để kịp hiệu lực của luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ hiện nay là bắt buộc phải sửa quy chế làm việc của Chính phủ.

Theo đó, trong quy chế làm việc mới, khi trình các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết sang Quốc hội thì phải có đầy đủ các văn bản hướng dẫn kèm theo.

"Nếu có Nghị định thì phải trình dự thảo Nghị định; nếu có Thông tư thì phải trình dự thảo Thông tư. Khi đã thiết kế chính sách và báo cáo vào luật, pháp lệnh, nghị quyết thì bắt buộc phải có quy định hướng dẫn cụ thể để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất", Thủ tướng nêu.

Tiến độ xây dựng pháp luật của các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để các Bộ trưởng, Trưởng ngành biết rõ lĩnh vực mình phụ trách đang có những nội dung xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật nào bị chậm tiến độ.