Cổ phiếu Sacombank (STB) “dậy sóng” trước thềm ĐHĐCĐ

Kết phiên 21/4, giá cổ phiếu STB ở mức 67.700 đồng/cổ phiếu, tăng 5,45% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt gần 13,9 triệu đơn vị - tăng hơn 5 lần so với phiên trước.

Đà tăng mạnh này giúp vốn hóa thị trường của Sacombank tăng vọt lên mức 127.629 tỷ đồng.

Diễn biến bứt phá của cổ phiếu STB xuất hiện trong bối cảnh ngân hàng vừa công bố loạt nội dung quan trọng trình ĐHĐCĐ, theo nghị quyết do Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh ký ngày 20/4.

Cổ phiếu STB tăng bứt phá, thanh khoản đột biến ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào sáng 22/4.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc Sacombank quyết định bãi bỏ tờ trình xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập từng được đưa ra trước đó. Đây là động thái bất ngờ, bởi trước đó ban lãnh đạo ngân hàng từng cho biết quá trình tái cơ cấu vẫn còn nhiều phần việc chưa hoàn tất, đặc biệt liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo.

Theo giải trình, quá trình thu hồi nợ và xử lý tài sản tồn đọng vẫn gặp nhiều vướng mắc pháp lý, với không ít tài sản có tính chất phức tạp, cần thêm thời gian hoàn thiện thủ tục. Song song đó, việc khắc phục các tồn tại sau thanh tra cũng đòi hỏi tái cấu trúc sâu hơn về hệ thống quản trị, quy trình vận hành và bộ máy tổ chức.

Dù vậy, Sacombank cho biết vẫn đang tiếp tục triển khai tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro. Theo kế hoạch ban đầu, ngân hàng từng dự kiến xin kéo dài thời gian thực hiện đề án đến năm 2030, nhưng động thái rút tờ trình lần này khiến thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào một bước chuyển mới trong lộ trình tái cơ cấu.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ năm nay của Sacombank cũng dự kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2026 (danh sách ứng viên chưa được công bố) và kế hoạch đổi tên ngân hàng. Cụ thể, Sacombank dự kiến chuyển từ tên gọi hiện tại sang “Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc”.

Thị trường chứng khoán “đảo chiều”, sắc đỏ bao phủ bảng điện tử

Trái ngược với diễn biến tích cực của STB, thị trường chứng khoán trong phiên 21/4 lại ghi nhận cú “đảo chiều” khá mạnh. Sau khi mở cửa trong sắc xanh với lực mua chiếm ưu thế, áp lực chốt lời gia tăng nhanh vào phiên chiều đã kéo các chỉ số lao dốc.

Kết phiên 21/4, chỉ số VN-Index giảm 3,63 điểm, xuống 1.833,48 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 4,06 điểm, xuống 253,27 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 0,19 điểm, xuống 129,3 điểm.

Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành. Cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực “chốt lời” mạnh nhất, với: VIX -2,01%, SSI -2,25%, VCI -2,19%, HCM -2,44%, VCK -1,59%, …

Thị trường chứng khoán chịu áp lực "chốt lời" ngắn hạn mạnh trên diện rộng trong phiên 21/4.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế, với loạt mã điều chỉnh quanh ngưỡng 1%, như: VPB, TPB, VIB, CTG, ACB, SSB, VCB, MBB, SHB, … Ngược lại, các mã may mắn giữ được sắc xanh, tăng mạnh, như: STB +5,45%, LPB +2,28%, EIB +1,77%, TCB +0,31%, …

Trong khi đó, cổ phiếu bất động sản giữ được sắc xanh trên nền đỏ, với: VIC +1,41%, NVL +3,21%, VHM +0,48%, VPI +0,16%, … Trong khi, loạt mã vốn hóa lớn của nhóm này giảm sâu, như: DXG -2%, KBC -2,43%, TCH -2,34%, KDH -1,15%, NLG -1,4%, BCM -2,97%, …

Ngoài ra, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác giảm sâu, khiến thị trường chung chịu áp lực đáng kể, như:: MWG -1,95%, FPT -2,34%, GVR -1,06%, MSN -1%, GEE -2,08%, VGC -4,22%, GEX -1,59%, CII -2,11%, …