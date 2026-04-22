OCB tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hiểu về trái tim

Từ năm 2023, hành trình đồng hành giữa OCB và Quỹ Hiểu về trái tim đã góp phần thắp sáng lại cuộc đời của hàng trăm bệnh nhi thông qua việc hỗ trợ phẫu thuật kịp thời. Đặc biệt là các ca bệnh phức tạp như dị tật tâm thất độc nhất hay không lỗ van động mạch phổi – những trường hợp đòi hỏi can thiệp y tế chuyên sâu và chi phí lớn. Nhiều bệnh nhi đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật liên tiếp và được cứu chữa thành công nhờ sự chung tay của ngân hàng.

Thông qua hợp tác lần này, OCB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ trong hành trình “chữa lành” những trái tim lỗi nhịp, mở ra thêm nhiều cơ hội sống khỏe mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

“Trong hành trình 30 năm phát triển, OCB kiên định theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hiệu quả, gắn liền với nền tảng quản trị an toàn và định hướng phát triển bền vững. Đối với chúng tôi, sự phát triển của một tổ chức tài chính chỉ thực sự trọn vẹn khi song hành cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Các chương trình trong lĩnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng đã và đang góp phần tạo nên những giá trị tích cực, lâu dài cho xã hội – và đó cũng chính là hành trình mà mỗi CBNV OCB đang cùng nhau góp sức xây dựng mỗi ngày.” Ông Lương Nguyễn Minh Đăng – Giám đốc Khối Bán lẻ OCB chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Gia Chi Bảo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ, cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của OCB dành cho Quỹ Hiểu về trái tim. Trong suốt 3 năm hợp tác vừa qua, với sự tiếp sức mạnh mẽ từ Ngân hàng đã tạo ra nguồn lực quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong các hoạt động của Quỹ, mang lại cuộc sống mới cho hàng trăm bệnh nhi bẩm sinh. Đây là một kết quả hết sức quý giá. Tôi tin rằng, sự hợp tác lần này sẽ tiếp tục nối dài hành trình nhân văn, giúp thêm nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được chữa lành và lớn lên khỏe mạnh.”

Được biết, bên cạnh việc phối hợp cùng Quỹ Hiểu về trái tim, OCB cũng đã và đang triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác như: cung cấp các giải pháp tài chính hỗ trợ xây dựng mới hoặc nâng cấp cơ sở giáo dục đào tạo để cải thiện môi trường học tập tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; Tài trợ học bổng cho các em học sinh…

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT OCB chụp hình lưu niệm cùng các đại sứ Quỹ Hiểu về trái tim

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, OCB cũng đang triển khai hàng loạt ưu đãi tri ân khách hàng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cùng nhiều hoạt động cộng đồng khác. Tâm điểm của chiến dịch là chương trình “Tích điểm đổi quà săn vé concert” trên ứng dụng OCB OMNI, diễn ra đến hết ngày 27/5/2026. Thông qua các giao dịch tài chính hằng ngày như gửi tiết kiệm, thanh toán, chi tiêu thẻ hay tham gia sản phẩm bảo hiểm… người dùng có thể tích lũy điểm để săn vé tham dự Music Concert OSUNFEST hoặc lựa chọn các quà tặng hấp dẫn khác. Song song đó, chương trình “Tích điểm đổi quà săn vé concert” cũng được triển khai tại quầy giao dịch trên toàn quốc, dành cho khách hàng cá nhân tham gia vay vốn hoặc mở mới tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khách hàng cũng có cơ hội nhận quà tặng tương ứng với giá trị giao dịch và hạng mức ưu đãi của chương trình. Sự kiện Music Concert OSUNFEST dự kiến diễn ra vào ngày 6/6/2026 tại Vạn Phúc City, với quy mô khoảng 30.000 người tham dự, hứa hẹn trở thành đại nhạc hội bùng nổ mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, giải chạy trực tuyến OCB Green Race 2026 với chủ đề “Theo dấu Bình Minh”, diễn ra từ ngày 11/4 đến 09/6/2026 dành cho tất cả mọi người cũng được triển khai. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa rèn luyện thể chất, mỗi bước chạy còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Theo đó, toàn bộ quãng đường tích lũy sẽ được quy đổi thành nguồn đóng góp từ OCB gửi đến Quỹ Hiểu về trái tim, nhằm tài trợ để tiếp tục thắp sáng thêm những “Bình Minh” mới, mang đến cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.



