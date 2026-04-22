Nóng: KienlongBank trình phương án chuyển địa điểm về Đồng Nai để bứt phá vị thế

Ngân hàng đang đứng trước cơ hội trở thành ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong đặt trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai – địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước hiện nay.

Xác lập vị thế tiên phong tại "trái tim" kinh tế phía Nam

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, KienlongBank sẽ xác lập vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong đặt Hội sở chính tại tỉnh Đồng Nai. Trong bối cảnh các thị trường lớn đang cạnh tranh gay gắt, sự dịch chuyển này không chỉ giúp Ngân hàng tạo dựng dư địa tăng trưởng vượt trội mà còn trực tiếp đóng góp vào động lực phát triển của một trong những nền kinh tế năng động nhất cả nước.

Trong vai trò của một định chế tài chính làm chủ công nghệ lõi, việc trở thành ngân hàng bản địa tại một địa phương đang trên đà bứt phá cho phép KienlongBank chuyển mình thành một "mắt xích" chiến lược. Ngân hàng sẽ kết nối chặt chẽ với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương để trực tiếp thúc đẩy các dự án hạ tầng, đô thị thông minh và khơi thông dòng chảy giao thương quốc tế. Qua đó, KienlongBank kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo nền tảng hạ tầng tài chính số vững chắc cho khu vực phía Nam.

Năng lực tài trợ thương mại, bảo lãnh dự án và các giải pháp quản lý dòng tiền trực tuyến của Ngân hàng sẽ trở thành động lực quan trọng, giúp các doanh nghiệp FDI và chuỗi cung ứng tại đây vận hành trơn tru và hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu cho cộng đồng gần 5 triệu dân một trong những thị trường tiêu dùng và tài chính lớn nhất cả nước - đang đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng mạnh, bằng cách lồng ghép các giải pháp ngân hàng số (Digital Banking) tiên tiến và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Kiloba AI, KienlongBank cam kết mang dịch vụ tài chính thông minh đến tận tay người dùng, từ đó thúc đẩy tiêu dùng và sự hưng thịnh của kinh tế hộ gia đình tại địa phương.

Trong tài liệu trình cổ đông, KienlongBank cũng bày tỏ sự tự hào và trân trọng với vùng đất An Giang trong hành trình 31 năm. KienlongBank cam kết duy trì và phát triển mạng lưới toàn diện, dịch vụ và trách nhiệm cộng đồng tại mọi miền Tổ quốc - nơi Ngân hàng đã và đang đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Hạ tầng chiến lược - Nền tảng cho một "siêu đô thị kinh tế"

Năm 2025, Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế là nền kinh tế lớn thứ tư cả nước với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng 9,63%. Đặc biệt, cột mốc ngày 30/04/2026 tới đây - khi Đồng Nai dự kiến chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương - sẽ mở ra một cuộc chuyển đổi toàn diện về cả quy mô lẫn chất lượng quản trị. Với hệ sinh thái hơn 43 khu công nghiệp đang hiện hữu cùng "siêu dự án" Sân bay quốc tế Long Thành, Đồng Nai đang khát những định chế tài chính có tầm nhìn, đủ năng lực cung ứng một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính quy mô và hiện đại.

Hàng trăm dự án đầu tư phát triển hạ tầng đô thị quy mô lớn; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, phát triển đô thị và hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Với vị trí chiến lược kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cùng động lực phát triển từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng, cao tốc, khu công nghiệp và các trung tâm dịch vụ, Đồng Nai đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến phát triển của các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư và các định chế tài chính.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Đồng Nai hiện đã trên 600.000 tỷ đồng và được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng, công nghiệp và đô thị hóa quy mô lớn.

Hiện thực hóa mục tiêu ngân hàng số toàn diện giai đoạn 2026 - 2030

Quyết định dịch chuyển Hội sở không đơn thuần là thay đổi vị trí địa lý, mà là một lựa chọn chiến lược, đặt KienlongBank vào đúng tâm điểm của dòng chảy tăng trưởng trong thập kỷ tới. Đây sẽ là bệ phóng hoàn hảo để Ngân hàng hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược 2026–2030: Trở thành một ngân hàng số toàn diện. Sự hiện diện tại một thành phố đang trong lộ trình đổi mới sáng tạo sẽ tiếp thêm động lực để Ngân hàng đẩy mạnh các công nghệ tài chính thế hệ mới, từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng và lan tỏa các giải pháp số hóa từ "căn cứ địa" chiến lược này ra quy mô toàn quốc.

Trong tương lai, KienlongBank cam kết đóng góp 600 - 1.000 tỷ đồng ngân sách cho Đồng Nai - khẳng định trách nhiệm của Ngân hàng đến để cùng kiến tạo.

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, bước đi này là minh chứng rõ nét cho tư duy nhạy bén của KienlongBank trong việc chủ động tìm đến nơi có nhu cầu lớn nhất để phụng sự và bứt phá. Việc trở thành Ngân hàng tiên phong có mặt tại khu kinh tế năng động, cực tăng trưởng phía Nam không chỉ là lời giải cho bài toán vị thế của Ngân hàng, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững mà KienlongBank cam kết mang lại. Đó là sự hưng thịnh của nền kinh tế địa phương, sự hài lòng của khách hàng và lợi ích lâu dài cho các Quý cổ đông trên hành trình kiến tạo tương lai số.