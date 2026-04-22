Tăng trần thu nhập mua nhà: Thêm lực đẩy cho tín dụng nhà ở xã hội

Điều kiện thu nhập đối với cá nhân được mua nhà ở xã hội đã được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, tăng thêm 5 triệu đồng so với trước đây. Quy định này được nêu trong Nghị định 136 đã được Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển, quản lý nhà ở xã hội. Chính sách này được xem là bước điều chỉnh phù hợp với mặt bằng thu nhập hiện nay và góp phần mở rộng an cư cho hàng triệu người dân

Là nhân viên văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, với thu nhập tiệm cận 20 triệu đồng/tháng, trước đây chị Diệu Lan chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Khi mức trần được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, chị kỳ vọng có thể "chạm tay" tới căn nhà đầu tiên của mình.

"Mình thấy thông tin về hỗ trợ sản phẩm nhà ở xã hội cũng giúp ích rất nhiều các bạn trẻ giống như mình và đang có nhu cầu ổn định cuộc sống tại TP Hồ Chí Minh", chị Diêu Lan chia sẻ.

Chị Cẩm Tú (TP Hồ Chí Minh) nói: "Việc nâng trần thu nhập lên 25 triệu đồng/tháng đối với mình đó là tín hiệu rất vui mừng và tích cực. Tại vì như bản thân mình cũng muốn tìm kiếm và sở hữu một căn nhà ở thành phố để có thể an cư lập nghiệp. Tuy nhiên, khi mình tìm kiếm nhà ở thành phố thì thực sự giá rất cao, nó rơi vào khoảng 4-5 tỷ cho một căn hộ chung cư thì với mức đó rất là khó".

Theo quy định tại Nghị định 136 cá nhân mua nhà ở xã hội, điều kiện thu nhập được nâng lên tối đa 25 triệu đồng/tháng. Với người kết hôn, tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng tối đa 50 triệu đồng/tháng, mức này cao hơn 10 triệu so với quy định cũ.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh cũng đã áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập trên địa bàn là 1,25 nhằm tiệm cận với mặt bằng thực tế. Mức điều chỉnh này về cơ bản tương đồng với quy định mới trong Nghị định 136.

Bà Cao Thị Than Hương - Quản lý cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu Savills TP Hồ Chí Minh đánh giá: "Chúng tôi thấy được rằng thông qua các thống kê thì mặt bằng giá cả về sinh hoạt cũng như giá bán căn hộ tại TP Hồ Chí Minh đều vượt trội. Do đó mức điều chỉnh này sát và đúng với so với nhu cầu và thực tiễn cuộc sống của người dân".

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết, việc nâng điều kiện thu nhập lên mức phù hợp với thực tế, trên nguyên tắc bảo đảm chi phí sinh hoạt, ổn định cuộc sống, không chỉ mở rộng thêm đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội mà còn tạo thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Qua đó, góp phần thúc đẩy và mở rộng tăng trưởng tín dụng nhà ở xã hội một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết: "Hiện nay chính sách lãi suất cũng như thời hạn vay vốn theo Nghị định 261 tức là lãi suất 5,4%/năm, cũng như thời hạn cho vay dài từ 20 - 25 năm là những điều kiện rất thuận lợi, rất ưu đãi đối với các đối tượng chính sách đủ điều kiện để vay mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Số liệu khảo sát từ Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, phần lớn người dân tại các đô thị lớn có thu nhập từ 21 - 35 triệu đồng/tháng. Trước đây, nhóm này không thuộc diện được mua nhà ở xã hội nhưng cũng khó tiếp cận nhà ở thương mại. Vì vậy, việc nâng điều kiện thu nhập lên 25 triệu đồng mỗi tháng là bước nới điều kiện quan trọng, giúp người dân có thể nộp hồ sơ và tiếp cận nhà ở xã hội.