Vì sao NAB đến Việt Nam để “chọn mặt gửi vàng”?

Tinh thần học hỏi: Sức hút của Việt Nam

Từ 45 nhân sự ban đầu, sau 18 tháng, đội ngũ an ninh công nghệ của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) đặt tại Việt Nam đã vượt 130 người, thuộc nhóm phát triển nhanh nhất trong đội ngũ nhân sự của NAB Vietnam.

Vì sao Việt Nam ngày càng trở thành mắt xích chiến lược trong hệ sinh thái an ninh công nghệ của NAB?

Câu trả lời của Giám đốc An ninh Công nghệ tập đoàn NAB, ông Sandro Bucchianeri, chính là ở chất lượng nhân sự và văn hóa học hỏi của con người Việt Nam. Dù thị trường an ninh mạng tại Việt Nam còn khá non trẻ so với các thị trường trưởng thành hơn, nhưng ông Sandro lại coi đó là lợi thế. Năng lượng "trẻ" đi đôi với tinh thần dám thử thách những hệ thống cũ kỹ (như Mainframe) bằng những góc nhìn mới mẻ, điều mà các thị trường tài chính lâu đời, như tại Australia, đôi khi thiếu mất.

Ông đề cao trí tuệ tuyệt vời của đội ngũ nhân sự trẻ tại NAB Việt Nam, thể hiện qua sự tò mò, bền bỉ và khát khao học hỏi. "Các nhân viên của tôi tại NAB Việt Nam luôn đặt câu hỏi để tìm ra cách làm tốt hơn. Các bạn không ngại khó, bền bỉ đến cùng với mục tiêu". Với những người trẻ chuẩn bị bước vào lĩnh vực an ninh, Sandro tin rằng tư duy và thái độ tiếp cận vấn đề quan trọng không kém gì kỹ năng chuyên môn.

Sandro tin rằng kỹ năng có thể rèn luyện, nhưng thái độ và sự tò mò học hỏi thì phải là nền tảng bản chất. "Chỉ cần có thái độ đúng, tôi cam đoan chỉ sau 3 tháng, họ sẽ nắm vững mọi thứ," ông khẳng định.

"Mỗi lần sang Việt Nam làm việc, tôi chỉ ước có thể "đóng" năng lượng học tập tích cực đó theo về, vì nó thật sự tuyệt vời," Sandro chia sẻ.

Việc chú trọng học tập liên tục này đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên công nghệ phát triển như vũ bão. Từ AI tạo sinh (Generative AI) đến tương lai của "AI vật lý" và robotics, bối cảnh đang thay đổi một cách chóng mặt. Lời khuyên của Sandro dành cho thế hệ trẻ rất đơn giản nhưng mạnh mẽ: "Luôn luôn học hỏi... và hãy dám mạo hiểm. Nếu bạn không dám chấp nhận thất bại, bạn sẽ khó học hỏi được từ trải nghiệm và không thể trưởng thành."

"Thiền định" để luyện tập kỷ luật

Bản thân ông Sandro cũng liên tục tự trau dồi kiến thức. Sandro chia sẻ rằng ông đang chủ động học hỏi về AI tạo sinh, thậm chí tự nhận mình là một "prompt engineer", đồng thời luyện tập kỷ luật tập trung để duy trì sức sáng tạo giữa một thế giới đầy hỗn loạn. Thói quen thiền hằng ngày và những cuộc trò chuyện buổi sáng với cậu con trai 12 tuổi nhắc nhở ông rằng lãnh đạo khởi nguồn từ sự minh tường, khiêm nhường và ham học hỏi.

Sandro kỳ vọng trong tương lai, đội ngũ tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một trụ cột dài hạn trong hệ thống an ninh toàn cầu của NAB. Nhưng trên hết, ông khuyến khích những người trẻ thay đổi cách nhìn về tiềm năng của lĩnh vực an ninh mạng.

Nhắc đến bảo mật, nhiều người vẫn nghĩ đến những "người gác cổng" cứng nhắc và quy trình phức tạp. Ông Sandro Bucchianeri, Giám đốc An ninh Công nghệ Tập đoàn Ngân hàng Quốc gia Australia (Group CSO), muốn xóa bỏ định kiến đó. Ông ví đội ngũ kỹ thuật viên an ninh công nghệ tại NAB như một "trường lực vô hình": Bảo vệ tuyệt đối để tạo nên trải nghiệm giao dịch tài chính tốt nhất cho khách hàng. Sandro nhấn mạnh: Chúng tôi là người xây đường, để giúp hành trình khách hàng an toàn hơn, bảo vệ khách hàng tốt hơn."

Đa dạng góc nhìn là động lực thúc đẩy chuyển đổi

Theo Sandro, an ninh mạng không chỉ là kiểm thử hay phòng thủ, mà còn bao gồm quản trị, quản lý rủi ro, bảo vệ danh tính, an toàn AI và phòng chống gian lận. Đây là lĩnh vực rộng mở cho nhiều thế mạnh khác nhau.

Với ông, thành công của đội ngũ an ninh công nghệ tại NAB được đo bằng việc khách hàng cảm thấy an tâm, mà không hề nhận ra sự hiện diện của các hệ thống phức tạp phía sau. Bởi vậy, "một kỹ thuật viên an ninh công nghệ thầm lặng có vai trò quan trọng không kém một chuyên viên đang đảm nhận các giao dịch trực tiếp cùng khách hàng" – ông nói.

"Công nghệ có thể thay đổi, nhưng nhu cầu an toàn của con người, dù ở không gian thực tế hay trên nền tảng số, luôn bền vững. Bằng việc kết hợp kinh nghiệm toàn cầu với nguồn năng lượng nhiệt huyết, và tinh thần ham học hỏi của Việt Nam, NAB đang xây dựng một đội ngũ chuyên gia an ninh công nghệ quốc tế cho tương lai" – ông Sandro chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh sức mạnh đến từ sự đa dạng văn hóa trong tổ chức an ninh công nghệ toàn cầu của NAB. Khi các chuyên gia tại cả Úc, Ấn Độ và Việt Nam, cùng phối hợp, khác biệt đa dạng về góc nhìn và cách làm việc trở thành động lực thúc đẩy đổi mới. "Nếu kinh nghiệm chỉ dẫn đến việc giải quyết vấn đề theo một cách duy nhất, điều đó vô hình trung lại thành lực cản cho phát triển. Chính sự đa dạng mới mở ra những cách tiếp cận mới," Sandro nói.