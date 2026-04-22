Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm được điều trong top 4 thế giới ngay trong ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng hết biên độ lên mức giá trần 207.200 đồng/cp, trắng bên bán với hơn 4,7 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Không chỉ VIC, các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup cũng có đà tăng tích cực trong ngày hôm nay. Cụ thể, VHM tăng 3,1% lên 150.300 đồng/cp, VRE tăng 2,2% lên 29.950 đồng/cp, và cổ phiếu VPL tăng 0,2% lên 83.900 đồng/cp.﻿

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC tăng mạnh ngay trong ngày Vingroup tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.﻿

Với phiên tăng hôm nay của Vingroup, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm hơn 60.000 tỷ đồng, lên mức hơn 930.000 tỷ đồng.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm hơn 2,7 tỷ USD trong ngày hôm nay, tăng cao thứ 4 thế giới. Tổng tài sản của ông cán mốc 34 tỷ USD, là người giàu thứ 67 trên thế giới.

Bên cạnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tài sản của bà Phạm Thu Hương cũng tăng thêm hơn 284 triệu USD lên 3,6 tỷ USD, và Phạm Thúy Hằng tăng hơn 202 triệu USD lên 2,6 tỷ USD.

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày hôm nay, cổ đông Vingroup đã thông qua mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.﻿

Năm nay, tập đoàn giao mục tiêu tăng trưởng cao cho các đơn vị trong hệ sinh thái. Ở mảng công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới một triệu xe máy điện. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm chi phí dài hạn cho các mẫu xe phân khúc B và C mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi.

Ở mảng du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời phát triển các quần thể du lịch mới. Trong đó, quần thể tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, với tham vọng trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.