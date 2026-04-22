ĐHCĐ chứng khoán Tiên Phong: Mục tiêu 3 năm lọt Top 10 CTCK, ra mắt Tân Tổng Giám đốc

Năm 2026, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh với doanh thu 2.250 tỷ đồng, tăng 50%, lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 343 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 190%.

Tại ĐHCĐ 2026 diễn ra sáng nay (22/4), ban lãnh đạo TPS cho biết, mức tăng trưởng lợi nhuận sẽ chủ yếu tăng trưởng nhờ mảng cho vay ký quỹ, được thúc đẩy bởi sự hợp tác với TPbank.

Vừa qua, TPS được nâng hạng tín nhiệm lên mức BBB+, trước đó, TPS từng được xếp hạng ở mức BBB và xa hơn là mức BBB- trong giai đoạn trước, cho thấy xu hướng cải thiện tín nhiệm qua từng năm. Cơ sở xếp hạng tín nhiệm được Visrating nêu là khả năng TPS nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ là Tpbank - sau khi nâng sở hữu tại TPS lên 51% ngày 31/12/2025, từ mức 9% trước đó. Mức độ gắn kết trong chiến lược và vận hành TPS và TPB sẽ tăng dần theo thời gian. TPB sẽ hỗ trợ TPS trong việc nâng cao tiêu chuẩn thẩm định tín dụng theo định hướng tín dụng của Ngân hàng, góp phần cải thiện chất lượng hoạt động tư vấn và phân phối trái phiếu doanh nghiệp.

Theo TPB, TPS sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược dài hạn của ngân hàng nhằm xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng, tận dụng cơ sở khách hàng rộng lớn của ngân hàng để cung cấp nhiều loại hình sản phẩm tài chính.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT TPS cho biết, với kinh nghiệm tham gia xây dựng nền tảng quản trị, quản trị rủi ro cho ngân hàng thì thấy rằng, tiêu chuẩn của ngân hàng rất cao và khối các công ty chứng khoán còn thua xa, chưa thể bắt kịp. Đây là lợi thế cho TPS, khi có cơ hội tiếp cận các chuẩn mực cao từ ngân hàng, đồng thời TPB sẵn sàng chia sẻ nguồn lực khách hàng - có tài nguyên cực lớn là các doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau và 16 triệu khách hàng cá nhân. TPbank cũng là ngân hàng thương mại đi đầu về công nghệ.

"Nếu chỉ cần active 5% thôi cũng đã có 7-8 triệu khách hàng từ TPB. Mục tiêu lớn trong năm 2026 của TPS là khai thác bằng được nguồn lực từ ngân hàng mẹ. Cổ đông hãy cho chúng tôi 3 năm, để xây dựng và phát triển TPS nằm trong Top 10 CTCK thị trường", ông Quân nói.

Định hướng của TPS sẽ tập trung 3 trụ cột chiến lược gồm môi giới, ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính. Công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới cổ phiếu lên 1 -1,2%, đồng thời đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng theo từng phân khúc khách hàng, hướng tới gia tăng mức độ cá nhân hoá và nâng cao hiệu quả khai thác khách hàng.

TPS cũng đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Nền tảng TPS Mobile AI cùng trợ lý đầu tư T’Fox kỳ vọng hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định đầu tư kịp thời.

Quý 1/2026, TPS đạt 270 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng, hiệu quả hoạt động được nâng cao nhờ công tác kiểm soát chi phí, giảm tới 71% qua đó góp phần cải thiện biên lợi nhuận.

Tổng tài sản đạt hơn 14.600 tỷ đồng. Công ty duy trì lượng tiền mặt cao, khoảng 3.482 tỷ đồng. Cuối năm 2025, TPS đã tăng vốn thêm 3.600 tỷ đồng thông qua đợt góp vốn của TPbank, đòn bẩy ở mức 1,9 lần (thời điểm cuối năm 2025) - dự kiến sẽ tăng dần lên trong giai đoạn tới khi từng bước sử dụng phần vốn mới để hỗ trợ tăng trưởng thu nhập.

Tại đại hội HĐQT cũng trình phương án phát hành/chào bán trái phiếu với tổng hạn mức tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động.

ĐHCĐ tiến hành bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ mới. HĐQT mới thống nhất bầu ông Nguyễn Hồng Quân, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Cổ đông cũng thông qua việc TPS chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, duy trì sự hiện diện tại TP.HCM thông qua chi nhánh, nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược.

Đáng chú ý, ĐHCĐ cũng giới thiệu ông Nguyễn Chí Thành dự kiến đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

Theo giới thiệu, ông Thành là Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Boston (Hoa Kỳ), với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Ông Thành từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các Công ty chứng khoán như Vietcap (VCI), Everest (EVS) và gần nhất là vị trí Tổng Giám đốc chứng khoán Sài Gòn - Hà NỘi (SHS).

Ông Nguyễn Chí Thành, tân Tổng giám đốc TPS

Chia sẻ trong đại hội, ông Thành cho rằng, ban điều hành công ty quán triệt thực hiện theo các chủ trương HĐQT, thực hiện các cam kết mà ĐHCĐ giao phó - tập trung các trụ cột chiến lược của công ty là Môi giới, margin, và ngân hàng đầu tư (IB). Mảng tự doanh chưa ưu tiên chính nhưng khi thị trường có cơ hội thuận lợi thì TPS sẽ tận dụng.

Ông Thành đồng quan điểm với HDQT về việc hướng đến Top 10 không chỉ là môi giới và việc cạnh tranh thị phần môi giới với TPS sẽ không bằng mọi giá.

"Đích đến không dừng ở đây (môi giới) mà là top 10 CTCK có vị thế, trong đó có IB, có môi giới, cả về hệ thống. Việc áp dụng công nghệ, AI vào TPS sẽ được đẩy mạnh để hỗ trợ nâng cao hơn nữa chất lượng tư vấn đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới dịch vụ quản lý tài sản trong đó TPS sẽ chú trọng việc hướng đến cung cấp giải pháp toàn diện cho nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp, hơn là các dịch vụ đơn lẻ", ông Thành nói.

Thảo luận tại Đại hội: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Quân đại diện ban Chủ toạ trả lời cổ đông

Rủi ro lớn nhất của TPS là gì, margin hay trái phiếu, tự doanh?

Rủi ro TPS không nằm ở những cấu phần mà cổ đông hỏi. Khi nhận diện vấn đề phát sinh và biến cố trong tháng 3/2025, Công ty định hình được rủi ro khu trú.

Với margin hiện nợ xấu là 0% . Năm 2025 khá khó khăn nguồn vốn và công ty ưu tiên sẽ là thanh khoản nên nguồn cho vay margin không sẵn sàng. Sau khi nhận phần tăng vốn từ ngân hàng TPbank, sẽ phân bổ khoảng 2.100 tỷ đồng bổ sung cho mảng này. Công ty cũng xây dựng cơ chế mới, dư nợ margin đang tăng nhanh trở lại và mục tiêu dư nợ cuối năm nay là 8.000 tỷ đồng.

Về trái phiếu, trong quá khứ đã học được bài học rủi ro tập trung trong nhóm các DN liên quan - khi họ có vấn đề về tài chính, trả nợ, thanh troán trái phiếu thì ta cũng có rủo ro. Năm 2026, trái phiếu sẽ tiếp tục là trọng tâm kinh doanh của TPS, nhưng là "Trái phiếu version 2" - trái phiếu được ngân hàng mẹ đánh giá, quy trình thẩm định kỹ lưỡng như những khoản cấp tín dụng ở ngân hàng TPB.

Đầu năm đến nay, TPS đã phát hành 1.490 tỷ đồng trái phiếu và phân phối thành công, có ngân hàng TPbank bảo lãnh.

Mảng tự doanh chưa phải là trọng tâm, trong phần tăng vốn thì dự kiến danh 100 tỷ đồng cho tự doanh, hiện mới dùng có 49 tỷ đồng thôi. Cách làm tự doanh giai đoạn này sẽ có nhiều điểm khác, tiên tiến hơn và chưa đặt quá nhiều tài sản vào đây.

Rủi ro lớn nhất mà TPS nhận diện ra là "sự cạnh tranh trên thị trường", không chuyển biến nhanh thì có thể rủi ro đào thải. Nếu không tốt về hạ tầng, nền tảng giao dịch, cạnh tranh về giá cho vay margin, không quản trị rủi ro tốt - thì khách hàng rời bỏ.

Công ty đầu công nghệ ra sao?

Chia 2 giai đoạn, trước khi thành công ty con Tpbank(trước 31/12), nguồn vốn trong năm khó khăn 2025 chưa dồi dào, còn với bộ máy mới được kiện toàn, nhận diện ra nhiều khe hở, thì việc đầu tiên là lấp đầy các khe hở này. Nay, sau khi tăng vốn đầu tư cho công ty dự kiến 79 tỷ đồng đầu tư.

Tăng trưởng doanh thu 50% và lợi nhuận tăng mạnh 190% thì TPS chia sẻ động lực chính từ mảng nào?

So với công ty chứng khoán vốn chủ hơn 7.670 tỷ đồng thì số lợi nhuận này "không có gì là ghê", nhưng đặt trong bối cảnh TPS vừa trải qua giai đoạn khó khăn thì là con số tăng trưởng mạnh.

Để đạt kế hoạch này, TPS bám sát 3 trụ cột: môi giới, IB, kinh doanh nguồn. Trong đó, môi giới dự kiến đóng góp 39%, IB 41% với thế mạnh nguồn nhân sự khối này khá tốt, cho phép quay lại sân chơi trái phiếu và như đã nói Trái phiếu Version 2. Thứ 3 là nguồn vốn, dự kiến đóng góp 20%

Đánh giá về khả năng cạnh tranh của TPS so với ngành?

Mục tiêu trong 3 năm tới là nằm trong Top 10 CTCK - không chỉ nói về thị phần mà có nhiều tiêu chí đánh giá.

Trong đó, có mục tiêu thị phần môi giới, muốn lọt top 10 phải vượt mức 2,8%. Các CTCK có NHTM đứng sau có lợi thế, đặc biệt với TPS, khi ngân hàng "mở toang cửa" cho ta khai thác cơ sở khách hàng của họ. TPS sẽ chú trọng nền tảng công nghệ, trải nghiệm khách hàng thuận tiện , khoa học, đang làm - dù đang ở bước đầu tiên đưa AI vào, thay đổi giao diện và liên tục cập nhật trong 2026.

Môi giới không chỉ cổ phiếu, còn có trái phiếu. TPS đang xây dựng nền tảng giao dịch trái phiếu. TPB xây dựng nền tảng mua bán trao đổi CD- chứng chỉ tiền gửi. Tích hợp CTCK với ngân hàng sẽ mang đến cho khách trải nghiệm toàn diện, mà trên đó định hướng quản lý tài sản để khách có nhiều kênh lựa chọn tài sản trên nền tảng tích hợp.

Và dĩ nhiên, tăng thị phần, cần có nguồn vốn cho vay margin theo quy mô kỳ vọng của họ và cũng cần có lãi suất cho vay cạnh tranh.

Cập nhật tình hình xử lý tài sản đảm bảo đối với Bamboo Capital?

TPS đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong thời gian qua. Có hai hướng xử lý chính, gồm việc các bên liên quan sử dụng nguồn tài chính để khắc phục nghĩa vụ và xử lý tài sản đảm bảo. Hiện quy mô phần khắc phục tài chính, theo tôi biết, chiếm tỷ trọng đáng kể.

Về xử lý tài sản đảm bảo, đang được quản lý theo hướng tránh thất thoát và đã có tín hiệu tích cực. TPS kỳ vọng việc xử lý sẽ sớm hoàn tất để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.