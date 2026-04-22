Phiên 22/4: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều "tung" gần 300 tỷ gom một mã chứng khoán

Ngọc Ly | 22-04-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến khởi sắc hơn trong phiên chiều 22/4. Dù bứt phá mạnh, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm điểm khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Kết phiên, VN-Index tăng gần 24 điểm lên 1.857 điểm. Thanh khoản trên HoSE vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh chỉ khoảng 17.500 tỷ đồng.

﻿Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 108 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 99 tỷ đồng

﻿Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị khoảng 282 tỷ đồng. Xếp sau là MWG với khoảng 199 tỷ đồng, VIC khoảng 162 tỷ đồng, MSN khoảng 65 tỷ đồng và DGC khoảng 40 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 209 tỷ đồng. Theo sau là VHM với khoảng 89 tỷ đồng, MSB khoảng 74 tỷ đồng, HPG khoảng 62 tỷ đồng và SSI khoảng 60 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Các mã được gom ròng đáng kể tiếp theo gồm SHS khoảng 3 tỷ đồng, DXP khoảng 0,6 tỷ đồng, VTZ khoảng 0,5 tỷ đồng và NRC khoảng 0,2 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PVS bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 12 tỷ đồng, tiếp đến là HUT khoảng 6 tỷ đồng, CEO khoảng 4 tỷ đồng, NTP khoảng 3 tỷ đồng và MBS khoảng 1 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, nhóm NĐT ngoại mua ròng mạnh nhất tại F88 với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Xếp sau là VEA và ABB, cùng được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng, tiếp đến là MSR khoảng 0,3 tỷ đồng và HPT khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACV dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 9 tỷ đồng, theo sau là QNS khoảng 2 tỷ đồng và LLM khoảng 0,1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

