Thế Giới Di Động thu bình quân hơn 500 tỷ mỗi ngày, Bách Hóa Xanh "cứ mở là có lãi"

Theo báo cáo hoạt động 3 tháng đầu năm, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) ghi nhận doanh thu thuần 3 tháng đầu năm đạt 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng bình quân thu về 517 tỷ mỗi ngày.

Năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 18% so với mức kỷ lục năm ngoái. Với kết quả trên, Thế Giới Di Động đã hoàn thành được 25% kế hoạch cả năm đề ra. ﻿

Về cơ cấu doanh thu trong quý đầu năm, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh bao gồm chuỗi TGDĐ, DMX, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh đạt doanh thu 32.400 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở cửa hàng mới.

Xét theo từng chuỗi, Topzone ghi nhận kết quả tốt nhất nhờ doanh thu các sản phẩm Apple tăng 60%. Ngoài ra các ngành hàng chính ghi nhận doanh thu tăng trưởng 15% - 65%.

Ở tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích, doanh thu từ mua trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ với tỷ lệ sản phẩm áp dụng trả chậm đạt 97%. Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích & đại lý ngân hàng lên tới 27 nghìn tỷ đồng từ 18 triệu giao dịch.

Thợ Điện Máy Xanh cũng ghi nhận doanh thu tăng 45% trong quý 1/2026, với doanh thu ngoài DMX chiếm 18%.

So với cùng kỳ 2025, Erablue đạt doanh thu 906 tỷ IDR, tăng gấp đôi với 117 cửa hàng mới và đạt mức tăng trưởng cửa hàng hiện hữu là 25%. EraBlue đang có 212 cửa hàng, đặt mục tiêu lên 500 cửa hàng vào 2027 và 1.000 vào năm 2030. Đáng chú ý, EraBlue dự kiến xóa lỗ lũy kế vào quý 32026.

Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) ghi nhận khoảng 13.100 tỷ đồng doanh thu trong quý 1/2026, tăng 19% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ cả hai nhóm thực phẩm tươi sống và FMCG. Riêng trong 3 tháng đầu năm công ty đã mở mới 280 cửa hàng, khoảng 18% tại miền Bắc và 14% tại miền Trung. Dù bao gồm các điểm bán mới đi vào hoạt động trong tháng 3/2026, nhóm này vẫn ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương trực tiếp ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý đầu tiên.

Chuỗi An Khang ghi nhận doanh thu trong quý 1/2026 tăng gần 19% so với cùng kỳ. Chuỗi đang kết hợp tối ưu vận hành từng điểm bán và mở mới chọn lọc, qua đó hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện. An Khang đang hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho Tập đoàn.

Đến cuối tháng 3/2026, MWG có 1.014 cửa hàng TGDĐ; 2.006 cửa hàng ĐMX; 2.839 cửa hàng BHX; 409 nhà thuốc An Khang; 95 cửa hàng Avakids; 212 cửa hàng EraBlue.