Retail Supreme: “chìa khóa” đưa Masan Consumer bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Quan trọng hơn, sự trở lại của mảng tiêu dùng, vốn là nền tảng lợi nhuận trọng yếu của Tập đoàn Masan (Hose: MSN), đang củng cố kỳ vọng rằng tập đoàn có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng rõ ràng hơn trong năm 2026, khi các động lực tăng trưởng và hiệu quả vận hành bắt đầu hội tụ.

Quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai con số

Theo cập nhật kết quả kinh doanh mới nhất từ doanh nghiệp, doanh thu thuần lũy kế 3 tháng đầu năm 2026 của Masan Consumer đạt khoảng 8.473 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này nằm trong vùng mục tiêu cả năm (11–15%), cho thấy doanh nghiệp đang bám sát tiến độ kế hoạch ngay từ quý đầu tiên.

Đáng chú ý, tăng trưởng được dẫn dắt bởi nhiều ngành hàng chủ lực. Ngành hàng gia vị tăng 17,1%, thực phẩm tiện lợi tăng 14% và hóa mỹ phẩm (HPC) tăng mạnh 34,2%. Điều này cho thấy danh mục sản phẩm của MCH đang vận hành đồng đều, giúp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một ngành hàng đơn lẻ. Ở cấp độ chi tiết, nước mắm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành gia vị, đóng góp khoảng 80% mức tăng trưởng của toàn ngành hàng trong quý 1. Trong khi đó, phân khúc cao cấp của thực phẩm tiện lợi ghi nhận mức tăng trưởng 18%, phản ánh xu hướng nâng cấp tiêu dùng đang diễn ra bền vững.

Trong bối cảnh ngành FMCG nói chung chỉ tăng trưởng một chữ số, việc Masan Consumer duy trì tăng trưởng hai chữ số cho thấy sức mạnh thương hiệu và khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng của doanh nghiệp.

Retail Supreme mở rộng quy mô, nâng cấp chất lượng tăng trưởng

Một trong những động lực quan trọng phía sau sự phục hồi của Masan Consumer là mô hình phân phối trực tiếp Retail Supreme, tiếp tục được mở rộng cả về quy mô và hiệu quả.

Tính đến tháng 3/2026, hệ thống đã đạt khoảng 430.000 điểm bán, tăng gần 90% so với cùng kỳ. Đồng thời, số điểm bán có đầy đủ danh mục sản phẩm đạt khoảng 33.000, tăng 40%, và số lượng SKU trên mỗi đơn hàng đạt khoảng 5,4 SKU.

Điều này cho thấy tăng trưởng của MCH không chỉ đến từ mở rộng độ phủ, mà còn từ việc nâng cao giá trị trên từng điểm bán, yếu tố quan trọng giúp cải thiện hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận. Theo kế hoạch, Retail Supreme dự kiến đóng góp 30–40% tăng trưởng doanh thu của MCH trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc tăng trưởng trong tương lai sẽ đến từ cả mở rộng quy mô và tối ưu hóa hệ thống phân phối hiện hữu.

Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm mới tiếp tục được hỗ trợ bởi hệ thống phân phối này, đặc biệt là các sản phẩm hóa mỹ phẩm và đồ uống đang được mở rộng vào kênh GT (Bán lẻ truyền thống) sau giai đoạn thử nghiệm thành công. Việc mở rộng kênh on premises (Kênh tiêu dùng tại chỗ) từ tháng 3 cũng tạo nền tảng để ngành hàng đồ uống đóng chai phục hồi tăng trưởng trong các quý tới.

Củng cố vai trò động lực lợi nhuận, tạo nền tảng cho tăng trưởng của Masan

Trong cấu trúc kinh doanh của Masan, Masan Consumer không chỉ là một mảng tăng trưởng, mà còn là nền tảng tạo dòng tiền và lợi nhuận cốt lõi.

Với đặc thù ngành hàng thiết yếu, biên lợi nhuận cao và nhu cầu ổn định, MCH đóng vai trò động lực lợi nhuận giúp duy trì hiệu quả tài chính cho toàn bộ tập đoàn. Việc quay lại quỹ đạo tăng trưởng ngay từ quý 1 không chỉ củng cố kết quả kinh doanh riêng lẻ, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng của Masan.

Ở góc độ tập đoàn, khi mảng tiêu dùng tăng trưởng ổn định và bán lẻ (WinCommerce) tiếp tục mở rộng hiệu quả, hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ – công nghệ của Masan bắt đầu vận hành đồng pha. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất và mở ra khả năng định giá lại trong trung và dài hạn.

Việc MCH duy trì tăng trưởng đúng tiến độ kế hoạch ngay từ quý đầu năm cũng giúp giảm thiểu rủi ro không đạt mục tiêu năm, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng hoàn thành kế hoạch 2026 của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh sức mua nội địa dần phục hồi và xu hướng nâng cấp tiêu dùng tiếp tục diễn ra, Masan Consumer không chỉ quay lại quỹ đạo tăng trưởng, mà đang từng bước xây dựng một nền tảng tăng trưởng bền vững hơn. Khi tăng trưởng, hiệu quả và quy mô bắt đầu vận hành đồng pha, vai trò của Masan Consumer không chỉ dừng ở một mảng kinh doanh, mà trở thành nền tảng định hình triển vọng tăng trưởng và giá trị dài hạn của Masan trong giai đoạn tới.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.



