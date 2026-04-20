Đấu thầu thăm dò 7 lô dầu khí ở quốc gia Bắc Phi xuất khẩu khí tự nhiên lớn thứ 2 thế giới, DN Việt Nam nào xuất hiện?

Phụng Tiên | 20-04-2026 - 10:57 AM | Doanh nghiệp

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam tham gia đấu thầu quốc tế thăm dò 7 lô dầu khí của Algiers.

Theo TTXVN, ngày 19/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Algiers, Cục Quản lý thẩm định và tối ưu tài nguyên dầu khí Algeria (ALNAFT) đã tổ chức lễ khởi động vòng đấu thầu quốc tế thăm dò 7 lô dầu khí với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) - thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

﻿Cục Quản lý thẩm định và tối ưu tài nguyên dầu khí Algeria cho biết, cơ chế “Bid Round” cho phép các tập đoàn dầu khí trong và ngoài nước nộp hồ sơ, cạnh tranh để giành quyền thăm dò dầu khí tại các khu vực được đề xuất.

Ông Mohamed Arkab, Bộ trưởng Dầu khí Algeria phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN).

Giới quan sát nhận định Algeria muốn duy trì vị thế là một trong những trung tâm năng lượng quan trọng tại khu vực Bắc Phi, đồng thời khai thác bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có nhiều biến động để thu hút thêm nguồn lực đầu tư.

Trên thị trường thế giới, Algeria là nhà sản xuất và xuất khẩu năng lượng quan trọng, đứng thứ 5 về sản xuất và thứ 2 về xuất khẩu khí tự nhiên; xếp thứ 13 về sản xuất và thứ 9 về xuất khẩu dầu mỏ.

Trước đó, tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Algeria tổ chức vào ngày 19/11/2025, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Dầu khí Quốc gia Algeria (SONATRACH) đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Hiện tại, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang tham gia dự án khai thác dầu tại Lô 433a & 416b -mỏ Bir Seba ở khu vực Hassi Messaoud thuộc tỉnh Ouargla, cách thủ đô Algiers hơn 600 km về phía Nam.

Đây là một trong những dự án dầu khí nước ngoài thành công nhất của Petrovietnam. ﻿

Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm 1.665 thùng dầu mỗi ngày, khoan 9 giếng mới

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

"Không tăng năng suất, chỉ có chết": Trước sự thật khắc nghiệt, đại gia dệt may Việt Nam tự chế tạo robot với giá bằng một nửa Trung Quốc

Người phụ nữ sắp biến casino đầu tiên tại Việt Nam thành khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại 2.000 tỷ là ai?

Cục Thuế thông báo: Một loạt Giám đốc có tên sau ở TP.HCM, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng… bị tạm hoãn xuất cảnh

Đâu là mảng sinh lời tốt nhất của Hòa Phát?

Không chỉ là kênh bán: GrabFood đang tạo ra những lợi thế giúp nhà hàng tăng trưởng bền vững trong thị trường F&B cạnh tranh

30 năm Tập đoàn Ngọc Diệp: Công nghệ nâng tầm sản phẩm Việt chuẩn toàn cầu

