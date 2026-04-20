Đâu là mảng sinh lời tốt nhất của Hòa Phát?

Năm tài chính 2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 158.332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15.515 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13% và 29% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu hoạt động, lĩnh vực gang thép và các sản phẩm liên quan tiếp tục duy trì vai trò chủ đạo khi đóng góp 93% vào tổng doanh thu và chiếm khoảng 83% tổng lợi nhuận sau thuế.

Các mảng kinh doanh ngoài thép đang đóng góp tỷ trọng lợi nhuận cao hơn so với tỷ trọng doanh thu tương ứng.

Nguồn: Báo cáo thường niên HPG

Cụ thể, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đạt lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 55% so với năm trước đó. Dù chỉ chiếm 5% tổng doanh thu toàn tập đoàn, mảng nông nghiệp lại đóng góp tới 10% vào tổng lợi nhuận sau thuế.

Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của riêng lĩnh vực này đạt mức 50,3%, cao hơn mức trung bình 11,8% của toàn tập đoàn. Kết quả này phản ánh khả năng tối ưu hóa chi phí và năng suất trong chuỗi giá trị nông nghiệp mà doanh nghiệp đã đầu tư trong thập kỷ qua.

Trong cơ cấu mảng nông nghiệp, phân khúc chăn nuôi lợn đóng góp 67% tổng lợi nhuận của HPA với tỷ suất ROE riêng bộ phận đạt 83%. Năng suất chăn nuôi tại các trang trại hiện đạt từ 33 đến 34 lợn con trên mỗi nái mỗi năm nhờ việc áp dụng công nghệ di truyền.

Bên cạnh đó, mảng bò Úc ghi nhận mức lợi nhuận tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ, trong khi mảng gia cầm duy trì sản lượng 336 triệu quả trứng, giữ thị phần tại khu vực miền Bắc.

Về quản trị tài chính, ban điều hành HPA đưa ra cam kết không phát hành thêm cổ phiếu trong giai đoạn 2026-2030 và ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có cho các dự án mở rộng nhằm tránh pha loãng quyền lợi cổ đông.

Đối với mảng cốt lõi là thép, tổng sản lượng bán hàng năm 2025 đạt 10,6 triệu tấn. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt sản lượng hơn 5 triệu tấn, chiếm khoảng 60% thị phần sản xuất tại Việt Nam.

Thép xây dựng và thép chất lượng cao đạt 5,52 triệu tấn, tương ứng 37% thị phần nội địa. Mặc dù quy mô sản xuất lớn, biên lợi nhuận mảng thép chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá quặng sắt và than cốc, vốn chiếm từ 72% đến 75% giá thành.

Việc hoàn thành dự án Dung Quất 2 vào tháng 9/2025 đã nâng tổng công suất thép thô lên 16 triệu tấn mỗi năm, đồng thời tập đoàn đã khởi công nhà máy sản xuất thép đường ray với quy mô đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp cũng đóng góp vào cơ cấu lợi nhuận với tỷ trọng 7% trong khi chỉ chiếm 1% doanh thu. Hiện tập đoàn đang quản lý 7 khu công nghiệp với tổng quỹ đất hơn 2.200 ha, tỷ lệ lấp đầy tại các khu vực trọng điểm như Phố Nối A và Hòa Mạc duy trì ở mức từ 99% đến 100%.

Bước sang năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu củng cố nền tảng sản xuất khi dự án Dung Quất 2 đi vào vận hành ổn định, hướng tới việc đưa tổng công suất thép thô lên mức 16 triệu tấn vào cuối năm.

Trong khi đó, Nông nghiệp Hòa Phát đưa ra kế hoạch thận trọng với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.005 tỷ đồng, giảm 37% so với mức nền cao của năm 2025. Quyết định này dựa trên những dự báo về biến động giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị toàn cầu và áp lực từ mặt bằng lãi suất vay mới. ﻿