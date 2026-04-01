Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 30% trong chưa đầy 1 tuần nữa

Phụng Tiên | 20-04-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (mã CK: SAF) thông báo ngày 24/4 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4.

Theo kế hoạch, công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8/5.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (UPCoM: VSF) sở hữu 51,3% vốn điều lệ và là công ty mẹ của SAF, dự kiến nhận khoảng hơn 18,5 tỷ đồng cổ tức.

Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Giá Trị Việt nắm giữ 24,59% vốn dự kiến nhận gần 9 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Phạm Thị Thu Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ sở hữu 14,09% dự kiến nhận hơn 5 tỷ đồng.

Cùng với kế hoạch cổ tức, SAF đã thực hiện thay đổi nhân sự khi miễn nhiệm bà Phạm Liên Hương khỏi vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2027 và bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Hiệp thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, có hiệu lực từ ngày 10/4/2026.﻿

Một số điểm nhấn khác của đại hội là việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với sản lượng tiêu thụ 14.200 tấn sản phẩm, tổng doanh thu 750 tỷ đồng và lãi trước thuế 62 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả năm 2025. Bên cạnh đó, tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức 30%.﻿

Về hoạt động kinh doanh, ban lãnh đạo Safoco nhận định năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm chi phí đầu vào tăng do biến động địa chính trị, áp lực từ tỷ giá, lãi suất và nhu cầu thị trường.

Dù khó khăn, lãnh đạo SAF cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2026 tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ, nhờ hội tụ nhiều yếu tố, trong đó có việc tập trung phát triển thị trường nội địa (chiếm 70-80% tổng sản lượng tiêu thụ).

Kết phiên 17/4, cổ phiếu SAF có giá là 55.500 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 668 tỷ đồng.

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ tức, Safoco

Hành trình trở lại của ông Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình

Đại gia khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam "ngậm đắng" vì mỏ đất hiếm, cửa sáng bất ngờ từ một loại phụ phẩm khi Trung Quốc siết cung

Cập nhật BCTC sáng ngày 20/4: Một doanh nghiệp điện báo lãi tăng 176%, thêm 1 DN báo lỗ

"Không tăng năng suất, chỉ có chết": Trước sự thật khắc nghiệt, đại gia dệt may Việt Nam tự chế tạo robot với giá bằng một nửa Trung Quốc

Công ty 'họ' Petrolimex chốt ngày trả cổ tức 39% bằng tiền mặt

Điểm nhấn chưa từng có tại Trung tâm Hội nghị APEC: Không gian 11.000 m2 không một cột giữa

