Mộc Châu Milk vững vàng nội lực, hướng tới kỷ lục lợi nhuận mới năm 2026

Tăng trưởng bền vững - Ưu tiên lợi ích cổ đông

Với bề dày lịch sử gần 70 năm, Mộc Châu Milk đã xây dựng được một "di sản" quý giá là niềm tin của người tiêu dùng và vùng nguyên liệu đặc thù tại cao nguyên Mộc Châu. Di sản này một lần nữa trở thành điểm tựa giúp doanh nghiệp đứng vững trước bối cảnh sức mua thị trường phục hồi chậm và áp lực cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu sữa ngoại nhập.

Cụ thể, báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.834,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 215,7 tỷ đồng. Việc duy trì được các chỉ số tài chính ổn định và đầy triển vọng cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của ban điều hành trước các thách thức vĩ mô.

Bên cạnh sự định hướng sát sao của Hội đồng Quản trị, phải kể đến mô hình liên kết chặt chẽ với hơn 500 hộ chăn nuôi địa phương, quản lý đàn bò hơn 26.000 con. Việc duy trì hệ sinh thái bền vững này đảm bảo cho Mộc Châu Milk một nguồn cung nguyên liệu ổn định, 100% sữa tươi sạch và chất lượng cao ngay cả khi thị trường biến động. Đây là nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp hiện thực hóa bài toán chuyển dịch từ dòng sữa truyền thống sang hệ sinh thái sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiêu biểu là sự ra đời của thương hiệu Mộc Châu Creamery.

Cũng trong năm 2025, Mộc Châu Milk hoàn thành loạt hạ tầng nhằm giải bài toán nguyên liệu và năng lực chế biến. Dự án Trang trại sinh thái quy mô 4.000 con tại Mộc Châu hiện đã hoàn thành tới 95% khối lượng xây dựng, đang gấp rút lắp đặt thiết bị để chính thức vận hành vào Quý III/2026. Cùng với đó, dự án Nhà máy sữa công nghệ cao - cốt lõi trong chuỗi giá trị của Mộc Châu Milk cũng đã hoàn tất 82% diện tích giải phóng mặt bằng.

Điểm nhấn đáng chú ý tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa qua chính là chính sách quản trị tài chính minh bạch và ưu tiên lợi ích nhà đầu tư. Đại hội đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 với 20%/1 cổ phần, tương đương tổng giá trị chi trả lên tới 220 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã chủ động tạm ứng 10%/1 cổ phần từ cuối năm 2025, phần còn lại sẽ tiếp tục được chi trả để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải thắt chặt dòng tiền, cam kết này của Mộc Châu Milk đã tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư dài hạn.

Đặc biệt, Đại hội đã chấp thuận việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối và dừng trích lập từ năm 2026. Đây là một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản trị tài chính, giúp dòng tiền luân chuyển linh hoạt hơn. Nhờ nền tảng tài chính lành mạnh này, Mộc Châu Milk tự tin đặt kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2026 tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế. Đây không chỉ là một con số cam kết về mặt tài chính mà còn phản ánh sự tự tin của ban lãnh đạo vào đà tăng trưởng của doanh nghiệp trong chu kỳ mới.

Tầm nhìn 2026: Mục tiêu lập đỉnh lợi nhuận mới

Bước sang năm 2026, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu thuần dự kiến đạt 3.126,4 tỷ đồng (tăng trưởng 10,3%) và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 241 tỷ đồng (tăng trưởng 11,7%).

Thực tế cho thấy, ngay từ Quý I/2026, doanh nghiệp đã có màn khởi đầu ấn tượng với doanh thu đạt 741,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 80,1 tỷ đồng, tăng trưởng tới 67,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy chiến lược tối ưu vận hành và sức hút của các dòng sản phẩm mới đang đi đúng hướng.

Chiến lược trọng tâm của năm 2026 sẽ xoay quanh việc làm mới hệ thống phân phối và định vị mạnh mẽ thương hiệu Mộc Châu Creamery. Doanh nghiệp dự kiến mở thêm 5.000 điểm bán, mở rộng mạnh mẽ vào thị trường miền Trung, miền Nam và phát triển các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vinamilk & Mộc Châu Milk, thương mại điện tử trên các sàn như Shopee, TikTok Shop,....

Bên cạnh đó, hoạt động R&D sẽ tập trung vào các sản phẩm xanh, bao bì thân thiện với môi trường và các dòng sữa thanh trùng cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị sẽ giúp Mộc Châu Milk nâng cao năng lực điều hành và khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường.

Việc duy trì chính sách cổ tức cao giữa bối cảnh thị trường biến động là minh chứng rõ nét nhất cho nội lực vững vàng của Mộc Châu Milk. Những nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cấp hạ tầng, đổi mới sản phẩm và tối ưu hóa tài chính hôm nay chính là lời cam kết mạnh mẽ cho một tương lai tăng trưởng bền vững.