Chủ tịch Cao su Sao Vàng thông tin nóng về dự án 231 Nguyễn Trãi, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng

Ngày 20/4/2026, CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Dự án “đất vàng” gần 20.000 tỷ đồng﻿

Đáng chú ý, liên quan dự án trọng điểm tại khu 'đất vàng' số 231 Nguyễn Trãi, Chủ tịch HĐQT Phạm Hoành Sơn cho biết tổng mức đầu tư ước tính gần 20.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của Cao su Sao Vàng hiện chỉ khoảng 280 tỷ đồng.

Do cổ đông lớn là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đơn vị nắm 36% cổ phần, không chấp thuận phương án tăng vốn, doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm đối tác bên ngoài để triển khai dự án.



Theo đó, SRC đã hợp tác với Tập đoàn Hoành Sơn và thành lập Công ty TNHH Sao Vàng – Hoành Sơn. Trong cơ cấu góp vốn hiện tại, Cao su Sao Vàng sở hữu 26% dự án, còn đối tác Hoành Sơn nắm 55%.



Dự án đã được khởi công và đang trong quá trình hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2027, và toàn bộ dự án sẽ hoàn tất vào năm 2030.



Ban lãnh đạo đánh giá việc giữ lại được quỹ đất để phát triển dự án là một thành công rất lớn, trong bối cảnh nhiều cơ sở sản xuất tại Hà Nội sau di dời đã bị thu hồi để chuyển đổi thành công viên hoặc không gian công cộng.

Với định hướng phát triển đến khâu xây dựng và kinh doanh căn hộ hoàn chỉnh thay vì chỉ đầu tư hạ tầng rồi chuyển nhượng, dự án được kỳ vọng mang lại biên lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp và cổ đông.﻿

Đẩy nhanh tiến độ di dời nhà máy﻿

Về kế hoạch di dời, nhà máy tại Hưng Yên sẽ tiếp tục duy trì sản xuất, trong khi dự án tại Xuân Hòa được đẩy nhanh tiến độ. Trước đây, doanh nghiệp từng cân nhắc phương án di dời về Châu Sơn với chi phí lên tới 3.000 tỷ đồng, song đã chuyển hướng sang Xuân Hòa nhằm tối ưu chi phí.



Nhờ điều chỉnh chiến lược, tổng chi phí di dời hiện chỉ còn khoảng 200 tỷ đồng và toàn bộ khoản này do phía dự án chi trả. Theo kế hoạch, một phần nhà máy tại Xuân Hòa sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2026 trước khi vận hành đồng bộ.



Việc phải dừng sản xuất tại cơ sở Nguyễn Trãi sớm hơn dự kiến (trong tháng 3–4/2026) khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Một bộ phận lao động đã được điều chuyển về Hưng Yên, trong khi công ty cam kết giữ chân đội ngũ kỹ thuật chủ chốt và đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.﻿

Chia cổ tức 4%, dự kiến tăng vốn﻿

Với lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 24 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tích lũy gần 100 tỷ đồng, SRC dự kiến chi hơn 11 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4%.



Bên cạnh đó, công ty lên kế hoạch phát hành tối đa hơn 8,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 30%) từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ thêm khoảng 84 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ sẽ nâng từ khoảng 281 tỷ đồng lên gần 365 tỷ đồng trong năm 2026.﻿

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 34%, trong đó mảng sản xuất công nghiệp đóng góp 970 tỷ đồng, còn lại đến từ thương mại và các hoạt động khác.



Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 100 tỷ đồng, gấp ba lần năm 2025. Công ty dự kiến duy trì cổ tức tối thiểu 6%.