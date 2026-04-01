Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm chung bất ngờ của Giáo sư giàu nhất Việt Nam và tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngọc Điệp | 21-04-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Điểm chung bất ngờ của Giáo sư giàu nhất Việt Nam và tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tại Vingroup và Phenikaa, nhiều lãnh đạo nữ xuất hiện trong HĐQT và ban điều hành.

Tập đoàn Vingroup cho thấy một tỷ lệ rất lớn lãnh đạo nữ trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành. Trong số 9 thành viên HĐQT, có đến 4 gương mặt nữ là bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng, bà Nguyễn Diệu Linh và bà Chun Chae Rhan. Đặc biệt, cả 3 vị trí Phó Chủ tịch HĐQT đều do các "nữ tướng" đảm nhiệm.

Trong 4 thành viên Ban điều hành – bộ máy trực tiếp thực thi các chiến lược kinh doanh, một nửa cũng là các nữ lãnh đạo. Tại đây, bà Mai Hương Nội và bà Dương Thị Hoàn giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc, sát cánh cùng Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Quang và Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Khương.

Không chỉ tại Vingroup, tại các công ty con của Vingroup cũng có nhiều lãnh đạo nữ giữ các chức vụ quan trọng. Như Tổng giám đốc Vinhomes là ﻿bà Nguyễn Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT VinFast là bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT Vincom Retail và Tổng giám đốc VEFAC là bà Trần Mai Hoa.

Đặc biệt, tại Vinpearl, 5 thành viên HĐQT có tới 3 thành viên là nữ gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thu Hằng, thành viên HĐQT Hoàng Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT không điều hành Lê Thúy Anh. Trong 4 thành viên ban điều hành có 3 thành viên nữ gồm Tổng giám đốc Ngô Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc Võ Thị Phương Thảo và Giám đốc Tài chính Vũ Thị Kim Hường.

Có thể thấy, tại Vingroup và các công ty con, nhiều lãnh đạo nữ là những người nắm quyền điều hành tại các mảng kinh doanh chủ lực của hệ sinh thái.

Tương tự như Vingroup, tại Phenikaa Group, ông Hồ Xuân Năng cũng xây dựng một đội ngũ lãnh đạo tại Phenikaa với sự góp mặt đậm nét của các thành viên nữ.

Có 3/8 thành viên﻿ HĐQT là nữ gồm bà Lê Thị Minh Thảo, bà Trần Lan Phương và bà Trần Thu Hà. Có 4/9 thành viên ban điều hành là nữ ngoại trừ 3 cái tên trên còn có bà Nguyễn Thị Phương Anh.

Bà Thảo còn là Chủ tịch Hội đồng trường - Trường Phổ thông Liên Cấp Phenikaa, Thành viên Hội đồng Đại học - Đại học Phenikaa, Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Vicostone, Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Y học Vĩnh thiện.﻿

Bà Phương là Thành viên Hội đồng trường - Trường Tiểu học Phenikaa, Trường THCS & THPT Phenikaa, Đại học Phenikaa. Thành viên HĐQT - CTCP Nam Hưng, CTCP Y học Vĩnh Thiện.

Bà Hà đảm nhiệm vai trò Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro, Giám đốc Ban Tiêu chuẩn Tập đoàn Phenikaa và Chủ tịch Công ty CP Nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQ.

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động và áp lực, các lãnh đạo nữ thường có ưu thế trong việc quản trị chi tiết và tuân thủ quy trình. Khả năng kết nối và quản trị nhân sự của phụ nữ giúp gắn kết bộ máy, tạo ra sự ổn định trong những giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Trường hợp của Vingroup và Phenikaa cho thấy khi các "nữ tướng" được trao quyền và đặt vào đúng vị trí, họ sẽ trở thành những "công thần" tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên