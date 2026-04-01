Vì sao Thiên Long (TLG) giảm mục tiêu lợi nhuận trước thềm về tay người Nhật?

Năm tài chính 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Thiên Long đạt 4.173,9 tỷ đồng, tăng 11,1% so với thực hiện năm 2024 và đạt 99% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận 445,1 tỷ đồng, tương ứng 99% kế hoạch và giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt 3.569 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận 2.523 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%.

Cơ cấu doanh thu theo thị trường cho thấy mảng nội địa đạt 2.989 tỷ đồng (tăng 8,8%), đóng góp 71,6%. Mảng xuất khẩu đạt 1.185 tỷ đồng (tăng 17,1%), nâng tỷ trọng lên 28,4%.

﻿Vào tháng 12/2025, Kokuyo đã công bố kế hoạch chi khoảng 4.700 tỷ đồng (tương đương 27,6 tỷ Yên) để sở hữu 65,01% cổ phần Thiên Long, qua đó đưa doanh nghiệp văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam trở thành công ty con. Thương vụ này cho đến nay chưa hoàn tất.

Mảng thương mại điện tử năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 99% so với năm 2024. Trong đó, mô hình bán hàng qua mạng xã hội (social commerce) ghi nhận nền tảng TikTok Shop tăng trưởng 258%.

Hệ thống vận hành được nâng cấp giúp năng lực xử lý đơn hàng tăng 2,5 lần và giảm 30% chi phí vận hành kho. Doanh nghiệp đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình xử lý đơn hàng xuất khẩu, hóa đơn đầu vào và thử nghiệm hình thức AI Livestream trên các sàn thương mại điện tử.

Sau 7 năm đầu tư vào kênh trực tuyến, Thiên Long ghi nhận tốc độ tăng trưởng chung đạt 200%, riêng nhóm học cụ tăng 300%. Doanh nghiệp hiện hợp tác với hơn 1.000 KOL/KOC, đóng góp hơn 35% doanh thu hàng tháng cho kênh này. Thiên Long đã thiết lập hệ thống logistics gồm trung tâm phân phối tại Nam Định và TP.HCM, cùng trung tâm xử lý đơn hỏa tốc tại Hà Nội để phục vụ việc giao hàng trong 2-4 tiếng.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Tại kỳ họp dự kiến diễn ra ngày 22/04/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) dự kiến trình cổ đông mục tiêu doanh thu thuần cho năm 2026 đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 5,4% so với thực hiện năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất sau thuế kế hoạch là 440 tỷ đồng, thấp hơn 1,1% so với kết quả năm 2025. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2026 tiếp tục duy trì ở tỷ lệ 35%/mệnh giá.

Theo báo cáo của Ban điều hành, mục tiêu lợi nhuận đi ngang được do chi phí nguyên vật liệu đầu vào dự báo tăng. Thiên Long chủ trương giữ giá bán ổn định thay vì thực hiện điều chỉnh tăng từ 15-20% để bảo vệ hệ thống phân phối và thị phần. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến tăng chi phí đãi ngộ cho đội ngũ nhân sự để củng cố nội lực.

Chiến lược vận hành năm 2026 tập trung vào ba hướng chính: tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất OEM/ODM cho các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản; tập trung 70% nguồn lực R&D vào các dòng bút viết và marker cốt lõi; và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị chuỗi cung ứng cũng như kiểm soát chất lượng.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Tập đoàn Thiên Long sẽ được tổ chức vào ngày 22/04/2026 tại Khách sạn New World Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.