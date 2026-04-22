Trường Thuận rời ghế cổ đông lớn tại CEO Group

Mới đây, CTCP Thương mại và Đầu tư Trường Thuận (Trường Thuận) đã có các báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, MCK: CEO, sàn HNX).

Theo đó, do nhu cầu tài chính nên Trường Thuận đã bán ra 7,1 triệu cổ phiếu CEO trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2026 đến 14/4/2026.

Sau giao dịch, doanh nghiệp này đã giảm sở hữu cổ phiếu CEO từ gần 37,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,67%) xuống còn gần 30,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,42%).

Ngay sau đó, trong phiên giao dịch ngày 15/4/2026, Trường Thuận lại tiếp tục bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CEO. Qua đó giảm số lượng cổ phiếu CEO đang nắm giữ từ gần 30,8 triệu cổ phiếu xuống còn gần 28,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 4,98% và rời ghế cổ đông lớn tại CEO Group.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Trường Thuận đã liên tục thực hiện các giao dịch bán ra lượng lớn số cổ phiếu CEO với lý do nhu cầu tài chính. Cụ thể, trong phiên giao dịch từ ngày 8/4/2026 đến 9/4/2026, doanh nghiệp đã bán ra tổng cộng 7 triệu cổ phiếu; trong phiên phiên 7/4/2026 bán ra 2 triệu cổ phiếu.

Được biết, Trường Thuận trở thành cổ đông lớn tại CEO Group sau khi mua vào 42,5 triệu cổ phiếu CEO vào ngày 29/9/2023, tương đương sở hữu 8,26% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, CTCP Thương mại và Đầu tư Trường Thuận tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trường Thuận, được thành lập từ ngày 9/8/2023, ngành nghề kinh doanh chính gồm các dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu (cụ thể hoạt động tư vấn đầu tư). Trụ sở chính đặt tại Tầng 9, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, chủ sở hữu là bà Đỗ Phương Anh (SN 1979) giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Đến ngày 6/8/2024, doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 300 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm bà Đỗ Phương Anh (tỷ lệ 66,667%), ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Đặng Thị Kim Hoàn sở hữu 11,667% vốn mỗi người, bà Nguyễn Thị Mai Quế (tỷ lệ 10%).

Cập nhật mới nhất ngày 8/11/2024, bà Nguyễn Thị Mai Quế (SN 1976) trở thành Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Trường Thuận thay bà Đỗ Phương Anh.



