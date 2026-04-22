Công ty chứng khoán lỗ đậm nhất ngành quý 1 vừa phát đi thông báo quan trọng

Chứng khoán EVS vừa công bố thông tin bất thường về việc bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông báo của EVS cho biết, tính đến 12 giờ 00 phút ngày 21/04/2026, Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc đề cử, ứng cử hợp lệ gồm 3 cá nhân. Trong đó, bà Đỗ Thị Hồng Hải ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị, trong khi hai cá nhân là ông Vũ Mạnh Tiến và bà Vũ Hải Anh ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị còn lại (thành viên không độc lập).

Được biết, bà Đỗ Thị Hồng Hải sinh năm 1978, không nắm giữ cổ phần tại EVS. Vị này có kinh nghiệm tại nhiều doanh nghiệp như Phó Ban TCKT - Phó Ban QLDА phụ trách Tài chính tại Công ty CP Tài chính và PTDNFBS, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn định giá ACC – Việt Nam (AAC) và hiện là Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKТ Chứng khoán EVS.

Ông Vũ Mạnh Tiến (SN 1963), hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ Trí tuệ Việt Nam và là Thành viên HĐQT Chứng khoán EVS. Ông Tiến hiện nắm 16 triệu cổ phiếu EVS, chiếm 9,71% vốn điều lệ

Bà Vũ Hải Anh(SN 1990), hiện là Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán Chứng khoán EVS.

Trong chiều ngày 22/4, Chứng khoán EVS dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên. Theo tài liệu, công ty chứng khoán này lên mục tiêu doanh thu hoạt động 2026 đạt gần 123 tỷ, LNTT mục tiêu đạt hơn 7,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau quý đầu năm, tình hình kinh doanh của EVS không thực sự khả quan. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt vỏn vẹn hơn 8 tỷ đồng trong quý 1, giảm tới gần 91% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do lãi từ tài sản FVTPL giảm sâu từ mức 75 tỷ của quý 1/2025 xuống còn hơn 2 tỷ trong kỳ này. Lãi từ cho vay và phải thu cũng giảm 87% xuống chưa đầy 3 tỷ và doanh thu môi giới cũng giảm phân nửa xuống hơn 2 tỷ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động lại đội lên quá cao với 188 tỷ, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2025, cộng thêm gần 10 tỷ chi phí QLCTCK. Kết quả, EVS lỗ trước thuế gần 197 tỷ đồng, trở thành công ty lỗ đậm nhất ngành chứng khoán trong 3 tháng đầu năm.