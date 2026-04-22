Cổ đông hỏi đường về xăng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định: “VinFast sẽ mãi mãi là hãng xe điện”

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ về VinFast tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ảnh: VIC

Sáng nay (22/4), Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ngoài những con số ấn tượng về kết quả kinh doanh trong năm 2025 cũng như mục tiêu kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận năm 2026, Đại hội còn có phần thảo luận với phần hỏi – đáp ấn tượng.

Tại đây, Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Đông Nam Á, đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Trong số đó, có nhiều câu hỏi đề cập đến hãng xe VinFast.

Một cổ đông đặt câu hỏi: " Tôi muốn biết chính xác khi nào VinFast sẽ đạt điểm hòa vốn EBITDA tại các thị trường Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ? Để đạt được mức hòa vốn đó thì lượng xe bán ra cụ thể cần là bao nhiêu? Năm ngoái (2025 – PV), Chủ tịch từng chia sẻ có khả năng hòa vốn vào năm 2025 hoặc 2026, vậy thực tế hiện nay diễn biến như thế nào? Khi nào VinFast có thể tự chủ được pin mà không phải nhập?"

Về những câu hỏi này, theo Chủ tịch Phạm Nhật Vượng: “Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện tái cấu trúc các hoạt động của VinFast trên phạm vi toàn cầu. Theo kế hoạch mới nhất, dự kiến từ năm 2026 hoặc 2027, VinFast sẽ bắt đầu có lãi. Riêng với thị trường Việt Nam, VinFast bắt đầu có lãi ngay từ năm nay.

Đối với câu chuyện pin, VinFast đang sản xuất tự chủ một phần, luôn luôn cân đối. Tự chủ pin có 3 phần, bao gồm phần đi mua, phần hợp tác để sản xuất và phần tự sản xuất”.

“Không bao giờ tự sản xuất một mình, không bao giờ làm hết ăn cả, chúng ta phải có đối tác”, người đứng đầu Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh.

Cổ đông cảm ơn vì cổ phiếu VIC tăng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyên bố gì về xe điện?

Một cổ đông bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban lãnh đạo Vingroup vì cổ phiếu VIC tăng giá trong năm qua. Ảnh: VIC

Tiếp tục phiên thảo luận, một cổ đông đứng lên bày tỏ sự cảm ơn đối với ban lãnh đạo Tập đoàn vì sự tăng trưởng của giá cổ phiếu VIC trong năm qua. Đồng thời, cổ đông đưa ra hai câu hỏi như sau:

“Thứ nhất, 5 năm qua xe điện trên thế giới phát triển mạnh, nhưng gần đây quay về xu hướng hybrid, định hướng của VinFast có quay về hybrid không?

Thứ hai, tôi khá lo lắng về chi phí mở rộng thị trường và chi phí vận hành. Tôi cũng thắc mắc tại sao trong 2 năm qua chúng ta không đẩy mạnh hơn nữa mảng xe cho thuê và dịch vụ tài xế của Green SM để chiếm lĩnh thị trường sớm hơn?”.

Ngay sau khi nghe xong câu hỏi, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đáp: “Tôi khẳng định VinFast sẽ mãi mãi là hãng xe điện. Chúng tôi không bao giờ quay lại sản xuất xe xăng truyền thống. Tuy nhiên, chúng tôi đang nghiên cứu các công nghệ giúp kéo dài quãng đường, có thể dùng bộ phận sạc bằng xăng nhằm hỗ trợ khách hàng ở những nơi thiếu trạm sạc hoặc quên sạc pin, nhưng xe vẫn vận hành bằng mô tơ điện”.

Về Green SM, theo Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, hiện đã là số một tại Việt Nam và mục tiêu sẽ là số một tại các thị trường quốc tế. Vingroup cũng đang chuẩn bị kế hoạch IPO cho Green SM để mang lại giá trị lớn cho hệ sinh thái.

“Về mảng cho thuê xe, chúng tôi đã sát nhập các bộ phận liên quan vào Green SM để tối ưu bộ máy, tránh chồng chéo. Chúng tôi đang đẩy mạnh cho thuê xe, nhưng sẽ không phá giá thị trường, không thể cứ cậy khoẻ để phá giá. Chúng tôi sẽ mang lại lợi ích cho cả khách hàng, đối tác và giữ thị trường chung”, ông Phạm Nhật Vượng cho biết.

VinFast đặt nục tiêu 300.000 xe ô tô bán ra trong năm 2026. Ảnh: VIC

Bên cạnh đó, một cổ đông khác hỏi tiếp: “Trong mục tiêu 300.000 xe ô tô bán ra năm 2026, tỷ lệ bán tại thị trường trong nước là bao nhiêu và kế hoạch IPO của Green SM cụ thể là khi nào?”.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, trong 300.000 xe đó, dự kiến trên 200.000 xe sẽ bán tại Việt Nam, số còn lại là thị trường quốc tế. Ngoài ra, Green SM cũng có kế hoạch IPO.

Đáng chú ý, với VinFast, một cổ đông băn khoăn: “Xin Chủ tịch chia sẻ thêm về kế hoạch tài chính, vì trước đó Chủ tịch có nói về gói hỗ trợ 50.000 tỷ, đến năm ngoái đã giải ngân hơn một nửa rồi, xin cập nhật thêm về kế hoạch này?”.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng thẳng thắn chia sẻ: “Kế hoạch huy động vốn đã ổn định, không có vướng mắc. Như tôi đã nói, chúng ta đã có kế hoạch rất chi tiết và cụ thể để đảm bảo VinFast đủ vốn hoạt động và phát triển”.

Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục﻿

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Vingroup. Ảnh: VIC

Theo báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, trong năm 2025, các trụ cột của Vingroup tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần của tập đoàn đạt 331.838 tỷ đồng, tăng 75,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.065 tỷ đồng, tăng 109,7% so với năm trước đó. Như vậy, tập đoàn hoàn thành và vượt gần 11% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 ở cả hai chỉ tiêu.﻿

Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà tập đoàn này đạt được kể từ khi hoạt động. Nhưng Vingroup dự kiến sẽ không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.﻿

Với năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; và lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, tức là cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh để củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội. Đồng thời, tập đoàn mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa.