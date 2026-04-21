PNJ lãi hơn 16 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5%.

Tính trong 90 ngày của ba tháng đầu năm, trung bình mỗi ngày doanh nghiệp ghi nhận khoảng 16,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong bối cảnh sức mua chịu ảnh hưởng từ việc giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ quý I/2026 của PNJ vẫn tăng 21,7% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ nhiều yếu tố như tiếp tục khai thác mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc, đa dạng hóa danh mục sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng, mở rộng tệp khách hàng mới song song với duy trì khách hàng hiện hữu, cùng với việc triển khai các chương trình bán hàng và marketing trong mùa cao điểm, cũng như chủ động nguồn nguyên liệu.

Các chiến dịch bán hàng trong dịp Tết và mùa lễ hội tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng doanh thu, đồng thời hình thành thêm xu hướng tiêu dùng mới. PNJ cho biết tiếp tục tập trung vào nhóm sản phẩm vàng trang sức, kết hợp yếu tố thẩm mỹ và nhu cầu tích lũy, với các thiết kế từ mang tính biểu tượng đến hiện đại.

Ở mảng bán sỉ, doanh thu trang sức trong ba tháng đầu năm tăng 33,9% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng 24K tăng 324,7%, chủ yếu do nhu cầu thị trường tăng trong các dịp cao điểm, so với mức nền thấp của năm trước, cùng với việc doanh nghiệp chuẩn bị nguồn nguyên liệu và tung ra các bộ sưu tập sản phẩm theo mùa như Thần Tài, phong thủy.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý đạt 20%, giảm nhẹ so với mức 21,3% cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu, khi tỷ trọng vàng 24K – vốn có biên lợi nhuận thấp hơn – tăng lên so với trang sức.

Về nhân sự, từ ngày 3/4/2026, ông Phan Quốc Công chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, thay ông Lê Trí Thông theo lộ trình kế nhiệm đã được Hội đồng quản trị chuẩn bị trước đó.

Tính đến cuối tháng 3/2026, PNJ sở hữu 430 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm 422 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.



