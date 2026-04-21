Một mã chứng khoán bị tự doanh CTCK bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên 21/4

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản suy giảm, thị trường tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay, hướng đến vùng giá quanh 1.870 điểm. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm 3,63 điểm (-0,20%) về mức 1.833,38 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 421 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 19 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FUEVFVND với giá trị -295 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-72 tỷ), STB (-38 tỷ), VIC (-13 tỷ) và VNM (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VRE và TPB cùng ở mức -7 tỷ, VIB (-5 tỷ), HCM và VCI cùng ghi nhận -4 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu KBC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 67 tỷ đồng. Theo sau là MWG (63 tỷ), PNJ (39 tỷ), FPT (32 tỷ), MBB (28 tỷ), GMD (23 tỷ), BID và ACB cùng đạt 20 tỷ đồng, VPB (19 tỷ) và HDB (15 tỷ đồng).﻿