Một mã chứng khoán bị tự doanh CTCK bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên 21/4

An Thái | 21-04-2026 - 18:37 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 19 tỷ đồng.

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản suy giảm, thị trường tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay, hướng đến vùng giá quanh 1.870 điểm. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm 3,63 điểm (-0,20%) về mức 1.833,38 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 421 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FUEVFVND với giá trị -295 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-72 tỷ), STB (-38 tỷ), VIC (-13 tỷ) và VNM (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VRE và TPB cùng ở mức -7 tỷ, VIB (-5 tỷ), HCM và VCI cùng ghi nhận -4 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu KBC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 67 tỷ đồng. Theo sau là MWG (63 tỷ), PNJ (39 tỷ), FPT (32 tỷ), MBB (28 tỷ), GMD (23 tỷ), BID và ACB cùng đạt 20 tỷ đồng, VPB (19 tỷ) và HDB (15 tỷ đồng).﻿

Dư nợ margin toàn thị trường lập kỷ lục mới, loạt CTCK cho vay cả tỷ USD

Dư nợ margin toàn thị trường lập kỷ lục mới, loạt CTCK cho vay cả tỷ USD Nổi bật

Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 20/4: Tấp nập công bố BCTC quý 1, xuất hiện mức tăng trưởng lợi nhuận gần 2.000%

Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 20/4: Tấp nập công bố BCTC quý 1, xuất hiện mức tăng trưởng lợi nhuận gần 2.000% Nổi bật

Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028

Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028

18:20 , 21/04/2026
Một ngày trước đại hội, ông Nguyễn Đức Thụy ứng cử HĐQT SACOMBANK

Một ngày trước đại hội, ông Nguyễn Đức Thụy ứng cử HĐQT SACOMBANK

16:07 , 21/04/2026
Phiên 21/4: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom "cổ phiếu quốc dân"

Phiên 21/4: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom "cổ phiếu quốc dân"

15:45 , 21/04/2026
Công ty quản lý đội tàu chở dầu lớn nhất Việt Nam báo lãi tăng đột biến, cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần

Công ty quản lý đội tàu chở dầu lớn nhất Việt Nam báo lãi tăng đột biến, cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần

15:15 , 21/04/2026

