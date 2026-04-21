Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty quản lý đội tàu chở dầu lớn nhất Việt Nam báo lãi tăng đột biến, cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần

Dương Ngọc | 21-04-2026 - 15:15 PM | Thị trường chứng khoán

Kết thúc quý đầu năm, PVP hoàn thành được 25% mục tiêu doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận.

CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (mã: PVP) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt 645 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp của PVP đạt 99 tỷ đồng, tăng khoảng 47% so với quý 1/2025. Biên lãi gộp co hẹp từ 16% xuống còn 15% trong quý 1.

Ngoài ra, khoản doanh thu tài chính mang lại 21 tỷ đồng, tăng trưởng 72%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đồng thời gia tăng lên 11 tỷ đồng. Kết quả, PVP báo lợi nhuận trước thuế 94 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 81% và 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2026, Ban lãnh đạo PVP đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, PVP hoàn thành được 25% mục tiêu doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận.

Ở một diễn biến liên quan, HĐQT PVP đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 không muộn hơn ngày 30/6 tới. Lý do gia hạn để hoàn thiện các văn kiện đại hội.

Theo giới thiệu trên website, ﻿Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), được thành lập và chính thức hoạt động kể từ ngày 28/01/2008.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu thô, dầu sản phẩm và sản phẩm hàng lỏng; quản lý và khai thác tàu; thuê và cho thuê tàu biển; thương mại và các dịch vụ khác liên quan đến vận tải đường biển. Hiện tại Pacific là đơn vị quản lý, khai thác đội tàu chở dầu thô lớn nhất Việt Nam, cung cấp 100% thị phần vận tải dầu thô nội địa và đang sở hữu nhiều tàu chở dầu cỡ lớn khai thác các tuyến quốc tế.

Trên thị trường, cổ phiếu PVP tăng trần trong phiên 21/4, chốt tại 16.700 đồng/cp với thanh khoản hơn 1,5 triệu đơn vị. Đây cũng là mức giá cao nhất của mã này trong khoảng 1,5 tháng trở lại đây.

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
PVP, cổ phiếu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dư nợ margin toàn thị trường lập kỷ lục mới, loạt CTCK cho vay cả tỷ USD

Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 20/4: Tấp nập công bố BCTC quý 1, xuất hiện mức tăng trưởng lợi nhuận gần 2.000%

Một doanh nghiệp báo lãi quý 1 gấp 18 lần, vượt kế hoạch năm, cổ phiếu lập tức "tím lịm"

14:51 , 21/04/2026
Tỷ phú Trần Đình Long không khuyên, con trai vẫn tung 800 tỷ làm một điều "táo bạo"

14:48 , 21/04/2026
EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

14:46 , 21/04/2026
Chứng khoán BIDV báo lãi quý 1 tăng trưởng 17%

14:02 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên