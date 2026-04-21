Công ty quản lý đội tàu chở dầu lớn nhất Việt Nam báo lãi tăng đột biến, cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần

CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (mã: PVP) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt 645 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp của PVP đạt 99 tỷ đồng, tăng khoảng 47% so với quý 1/2025. Biên lãi gộp co hẹp từ 16% xuống còn 15% trong quý 1.

Ngoài ra, khoản doanh thu tài chính mang lại 21 tỷ đồng, tăng trưởng 72%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đồng thời gia tăng lên 11 tỷ đồng. Kết quả, PVP báo lợi nhuận trước thuế 94 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 81% và 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2026, Ban lãnh đạo PVP đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, PVP hoàn thành được 25% mục tiêu doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận.

Ở một diễn biến liên quan, HĐQT PVP đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 không muộn hơn ngày 30/6 tới. Lý do gia hạn để hoàn thiện các văn kiện đại hội.

Theo giới thiệu trên website, ﻿Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), được thành lập và chính thức hoạt động kể từ ngày 28/01/2008.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu thô, dầu sản phẩm và sản phẩm hàng lỏng; quản lý và khai thác tàu; thuê và cho thuê tàu biển; thương mại và các dịch vụ khác liên quan đến vận tải đường biển. Hiện tại Pacific là đơn vị quản lý, khai thác đội tàu chở dầu thô lớn nhất Việt Nam, cung cấp 100% thị phần vận tải dầu thô nội địa và đang sở hữu nhiều tàu chở dầu cỡ lớn khai thác các tuyến quốc tế.

Trên thị trường, cổ phiếu PVP tăng trần trong phiên 21/4, chốt tại 16.700 đồng/cp với thanh khoản hơn 1,5 triệu đơn vị. Đây cũng là mức giá cao nhất của mã này trong khoảng 1,5 tháng trở lại đây.