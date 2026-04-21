Tỷ phú Trần Đình Long không khuyên, con trai vẫn tung 800 tỷ làm một điều “táo bạo”

Với sức nóng của “cổ phiếu quốc dân” có hơn 300.000 cổ đông, ĐHCĐ Hòa Phát luôn được nhà đầu tư chờ đợi, đặc biệt là những phát ngôn của Chủ tịch Trần Đình Long. Năm nay, ông Long khiến cổ đông ngỡ ngàng khi trả lời cổ đông về việc cổ phiếu HPG “Hòa nhiều hơn Phát”.

“Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát” , ông Long tuyên bố trước Đại hội.﻿

Đáng chú ý, trước đó không lâu, ông Trần Vũ Minh – con trai tỷ phú Trần Đình Long đã mua vào gần 33,3 triệu cổ phiếu HPG, ước tính số tiền chi ra vào khoảng 800 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 12/3 đến 9/4/2026.

Sau giao dịch, gia đình ông Trần Đình Long và các cổ đông liên quan đã nâng lượng cổ phiếu HPG nắm giữ lên trên 2,7 tỷ đơn vị, tương ứng 35,45% vốn của Hòa Phát.

Trước đó, ông Minh đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG với mục đích tăng sở hữu cá nhân tại doanh nghiệp. Nguyên nhân không mua đủ được đưa ra là do diễn biến thị trường không phù hợp. Dù vậy, việc mua vào lượng lớn cổ phiếu phần nào cho thấy niềm tin của ông Minh vào Hòa Phát.

Năm 2026, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ, tăng lần lượt 35% và 42% so với năm trước.

Cơ sở cho kế hoạch doanh thu là lĩnh vực thép – thường chiếm trên 90% doanh thu và trên 80% lợi nhuận của toàn tập đoàn – đạt được cột mốc mới, khi dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Về kết quả kinh doanh quý 1, ông Long cho biết doanh thu của Hòa Phát đạt hơn 53.500 tỷ doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 9.056 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong hơn 9.000 tỷ lợi nhuận này, phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là hơn 5.200 tỷ. Lợi nhuận từ chuyển nhượng khu đô thị ở phố Nối, Hưng Yên cho đơn vị khác là 3.800 tỷ.

Năm 2025 trước đó, Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 15.515 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 29% so với năm 2024. Dù doanh thu chỉ đạt 93% kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt 103%.

Trên cơ sở này, Hòa Phát trình kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 84.430 tỷ đồng. Doanh nghiệp trình kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.