EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

Kết quả này không chỉ đến từ việc mở rộng quy mô tín dụng, mà còn phản ánh rõ hiệu quả của quá trình đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống. Đồng thời, tăng thu nhập từ các hoạt động ứng dụng công nghệ số, thu nhập ngoài lãi. Việc tối ưu chi phí vốn và kiểm soát chi phí vận hành tiếp tục hỗ trợ tích cực cho biên lợi nhuận chung.

EVF tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với những chỉ số lợi nhuận khả quan.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục được củng cố nhờ mô hình vận hành tinh gọn. Chỉ số CIR đạt 11,01%, duy trì ở mức rất thấp so với mặt bằng chung, cho thấy EVF đang kiểm soát chi phí hiệu quả ngay cả trong giai đoạn mở rộng quy mô. Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo tại Đại hội đồng cổ đông, nền tảng chi phí thấp và chiến lược số hóa sẽ tiếp tục là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Với kết quả đạt được, EVF đã hoàn thành khoảng 24,9% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 chỉ sau 3 tháng đầu năm. Đây là mức thực hiện tương đối tích cực, tạo dư địa thuận lợi để EVF hướng tới mục tiêu cả năm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều biến động.

Một điểm sáng đáng chú ý trong bức tranh tài chính của EVF là chất lượng tài sản tiếp tục được duy trì ở mức cao. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 0,83%, duy trì dưới ngưỡng 1% và thuộc nhóm thấp nhất trong ngành, phản ánh năng lực quản trị rủi ro và định hướng tín dụng thận trọng của doanh nghiệp.

Nhìn chung, kết quả quý I/2026 cho thấy EVF đang đi đúng hướng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Với nền tảng tăng trưởng đã được thiết lập từ năm 2025, cùng kết quả tích cực ngay từ đầu năm, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những điểm sáng trong nhóm công ty tài chính trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh và yêu cầu cao về quản trị rủi ro, những lợi thế về nền tảng vận hành, kỷ luật tín dụng và chiến lược phát triển dài hạn đang giúp EVF duy trì vị thế vững chắc.

Có thể thấy, câu chuyện tăng trưởng của EVF nhiều khả năng chưa dừng lại ở quý I/2026. Với những gì đã và đang thể hiện, doanh nghiệp tiếp tục là một trong những điểm sáng đáng chú ý trên thị trường tài chính, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và các bên liên quan trong thời gian tới.