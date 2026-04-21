Cập nhật số liệu CTCK sáng 21/4: Chứng khoán VNDirect, Vietcap, ACBS đồng loạt báo LNTT quý 1 tăng trưởng mạnh, nhiều khoản thua lỗ lộ diện

Cập nhật đến sáng 21/4, đã có 77 công ty chứng khoán thực hiện công bố báo cáo tài chính quý 1/2026.

Chứng khoán VNDirect ghi nhận LNTT quý 1 tăng mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước, đạt 681 tỷ đồng.

Chứng khoán Vietcap báo lãi trước thuế quý 1 đạt 404 tỷ, tăng 14%.

Nhóm lãi trăm tỷ trong quý đầu năm còn ghi nhận Chứng khoán ACB lãi trước thuế 303 tỷ, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ghi nhận LNTT 280 tỷ, Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận LNTT 247 tỷ và Chứng khoán Vietcombank với LNTT 100 tỷ đồng.

Dù vậy vẫn còn nhiều điểm kém tích cực như Chứng khoán Nhất Việt báo lãi trước thuế quý 1 giảm 20% xuống 32 tỷ, Chứng khoán OCB báo LNTT sụt sâu 95% so với cùng kỳ xuống hơn 300 triệu. Tương tự, Chứng khoán Phú Hưng báo LNTT giảm 76% xuống 5 tỷ, Chứng khoán SmartMind lãi giảm 81% xuống 22 tỷ.

Một số công ty chứng khoán thua lỗ sau 3 tháng đầu năm như Chứng khoán T-Cap (lỗ 20 tỷ), Chứng khoán Kiến Thiết (lỗ 9 tỷ), Chứng khoán Finhay (lỗ 6 tỷ), Chứng khoán Asean (lỗ 31 tỷ).