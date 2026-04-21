Vinaconex chỉ bán ra hơn 3% lượng cổ phiếu VIW đã đăng ký

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Tổng Công ty CP Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP (Viwaseen, MCK: VIW).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2026 đến ngày 17/4/2026, Vinaconex chỉ bán ra thành công 380.800 cổ phiếu VIW trong tổng số hơn 10,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán, tương ứng 3,6%. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch nêu trên, Vinaconex đã giảm sở hữu cổ phiếu VIW từ gần 56,95 triệu cổ phiếu xuống còn gần 56,57 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 98,16% xuống còn 97,5% vốn tại Viwaseen.

Ảnh minh họa

Vinaconex đã tiếp tục đăng ký bán ra hơn 42,06 triệu cổ phiếu VIW nhằm mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2026 đến ngày 22/5/2026.

Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu cổ phiếu VIW từ gần 56,57 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 97,5%) xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 25%).

Tạm tính giá cổ phiếu VIW theo phiên giao dịch sáng ngày 21/4/2026 là 30.000 đồng/cổ phiếu, Vinaconex dự kiến sẽ thu về khoảng hơn 1.261,9 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Đông- Thành viên HĐQT của Viwaseen hiện đang làm Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Vinaconex; ông Nguyễn Hải Đăng- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Viwaseen giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Vinaconex; ông Vũ Văn Mạnh và bà Trần Thị Kim Oanh lần lượt giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát của cả hai doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, mới đây Viwaseen đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 23/4/2026 tới đây tại Hà Nội.

Đáng chú ý, theo nội dung tài liệu được công bố, Viwaseen dự kiến mang về tổng doanh thu hợp nhất 846,2 tỷ đồng trong năm 2026, giảm 13,8% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận trước thuế ước đạt 52,4 tỷ đồng, tăng 37,5%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lên kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh năm 2026 dự kiến đạt 886,8 tỷ đồng, giảm 22,7% so với năm 2025 giá trị đầu tư phát triển 152,3 tỷ đồng, gấp 15,9 lần cùng kỳ năm ngoái.