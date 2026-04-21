Gelex Electric chốt ngày phát hành hơn 274 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Gelex Electric dự kiến phát hành gần 274,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 4:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 4 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu là 6/5/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 2.745 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ) của Gelex Electric.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Gelex Electric dự kiến sẽ tăng từ gần 3.660 tỷ đồng lên gần 6.505 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên đã được các cổ đông của Gelex Electric thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 8/4/2026 vừa qua.

Ngoài ra, các cổ đông của Gelex Electric còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 27.242 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến giảm khoảng 38% so với kết quả thực hiện của năm ngoái, ước đạt 2.121 tỷ đồng.

Về cổ tức, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 (chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2026 và nguồn kết dư) với tỷ lệ 30%. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền nếu xét thấy phù hợp với hoạt động của công ty.

Song song với đó, doanh nghiệp dự kiến chi trả thù lao, lương và các khoản thu nhập khác cho HĐQT với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng; tổng mức thu nhập, thù lao của Ban Kiểm soát là 240 triệu đồng.