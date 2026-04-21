Chứng khoán BIDV báo lãi quý 1 tăng trưởng 17%

Hà Linh | 21-04-2026 - 14:02 PM | Thị trường chứng khoán

Đà tăng trưởng được BSC duy trì trong bối cảnh diễn biến chung của thị trường gặp nhiều áp lực.

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo tài chính Quý I/2026 với kết quả kinh doanh ghi nhận nhiều điểm sáng trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phân hóa và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng.

Tổng doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 697,1 tỷ đồng, tăng hơn 106% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh mẽ của hoạt động tự doanh và cho vay.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 327,9 tỷ đồng, tăng gần 2,7 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 224,9 tỷ đồng, tăng khoảng 70%; Hoạt động môi giới ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu đạt 97,9 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng tư vấn tài chính ghi nhận mức tăng trưởng cao, đạt 19,5 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu và mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng của BSC.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế Quý I/2026 của BSC đạt 117,1 tỷ đồng, tăng khoảng 16,7% so với Quý I/2025, lợi nhuận sau thuế đạt 88,8 tỷ đồng, tăng gần 9,5%. Đà tăng trưởng được duy trì trong bối cảnh diễn biến chung của thị trường gặp nhiều áp lực.

Kết quả kinh doanh Quý I/2026 cho thấy BSC hoạt động hiệu quả với mục tiêu đa dạng hóa nguồn thu, hướng tới tối ưu trải nghiệm khách hàng. Đây được xem là cơ sở để Công ty tiếp tục tận dụng cơ hội thị trường trong các quý tiếp theo.

Tại ngày 31/03/2026, tổng tài sản của BSC đạt hơn 18.163 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm, trong đó quy mô danh mục tài sản tài chính tiếp tục được mở rộng.

Dư nợ margin toàn thị trường lập kỷ lục mới, loạt CTCK cho vay cả tỷ USD

Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 20/4: Tấp nập công bố BCTC quý 1, xuất hiện mức tăng trưởng lợi nhuận gần 2.000%

Quý I/2026, tổng tài sản SHS tăng 47%, doanh số môi giới tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025

13:30 , 21/04/2026
11:39 , 21/04/2026
11:38 , 21/04/2026
11:26 , 21/04/2026

