Một doanh nghiệp báo lãi quý 1 gấp 18 lần, vượt kế hoạch năm, cổ phiếu lập tức "tím lịm"

Trong bối cảnh thị trường giao dịch lình xình, cổ phiếu DHB của CTCP Đạm Hà Bắc bất ngờ “nổi sóng”, tăng kịch trần lên 14.700 đồng/cp. Thanh khoản cũng bùng nổ khi khối lượng khớp lệnh từ mức vài nghìn đơn vị trước đó vọt lên hàng trăm nghìn đơn vị. Trước diễn biến này, DHB đã tăng tốc khi thị giá nhân đôi chỉ trong khoảng 2 tháng gần đây.

Đà tăng của cổ phiếu xuất hiện ngay sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.405 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá vốn chỉ tăng 3%, lên 1.039 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 366 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt từ 12,5% lên 26%.

Doanh thu tài chính đạt 5 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, còn chi phí tài chính giảm 47% xuống 35 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời cắt giảm chi phí bán hàng 39%, còn 20 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang ở mức 34 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý I đạt 284 tỷ đồng, tăng vọt 18 lần so với mức 16 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 227 tỷ đồng, gấp gần 15 lần, đồng thời ghi nhận mức cao nhất trong 9 quý gần đây.

Năm 2026, Đạm Hà Bắc đặt mục tiêu doanh thu 4.875 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 242 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm, tương ứng cao hơn khoảng 17%.

Dù ghi nhận lợi nhuận tích cực, công ty vẫn còn lỗ lũy kế 1.863 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản đạt gần 5.550 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là tài sản cố định 2.880 tỷ đồng, hàng tồn kho 519 tỷ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền 580 tỷ đồng.

Đạm Hà Bắc là một trong những doanh nghiệp lớn trong ngành phân bón. Hiện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là công ty mẹ, nắm giữ 97,66% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng khi tỷ lệ cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ dưới 10% cổ phần.