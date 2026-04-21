Một ngày trước đại hội, ông Nguyễn Đức Thụy ứng cử HĐQT SACOMBANK

Chiều 21-4, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) tiếp tục công bố tài liệu bổ sung trình Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) SACOMBANK đã thông qua tài liệu bổ sung trình đại hội vào chiều mai (22-4), ở Phú Thọ. Đáng chú ý, ngân hàng công bố tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với ứng cử viên là ông Nguyễn Đức Thụy – Tổng giám đốc ngân hàng này.

Ông Nguyễn Đức Thụy (SN 1976, quê Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ). Ông là doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm quản trị và tham gia điều hành tại nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, năng lượng và du lịch.

Cuối tháng 12-2025, ông Nguyễn Đức Thụy kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập SACOMBANK với vai trò Quyền Tổng Giám đốc. Từ đầu tháng 3 tới nay, ông Thụy chính thức làm Tổng giám đốc ngân hàng này.

Đại hội cổ đông của SACOMBANK năm 2026 dự kiến sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó ngay trước thời điểm diễn ra cuộc họp, Sacombank công bố bổ sung tài liệu trình cổ đông thông qua trong đó bãi bỏ tờ trình về việc xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của ngân hàng này.

Ban đầu, tờ trình do ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank - ký, đã đề xuất kéo dài lộ trình đến năm 2030 nhằm có thêm thời gian xử lý tài sản tồn đọng và các vấn đề liên quan. Ngoài ra, ngân hàng này còn bổ sung tờ trình về việc đổi tên ngân hàng. Theo đó, tên gọi dự kiến sau khi thay đổi là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (viết tắt là SACOMBANK).



