Phiên 21/4: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom "cổ phiếu quốc dân"

Thị trường chứng khoán diễn biến rung lắc trong phiên 21/4, khi sắc xanh duy trì trong buổi sáng nhưng áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm. Kết phiên, VN-Index giảm 4 điểm, lùi về mức 1.833 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 25.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 421 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 377 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FUEVFVND được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 294 tỷ đồng. Theo sau, HPG và MSN là mã tiếp theo được gom mạnh 291 và 80 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 171 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCB và MSB cũng bị "xả" 124 tỷ đồng và 108 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 47 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VGS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,9 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TIG, DXP, VTZ.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 41 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 7 tỷ, HUT, CEO, NTP bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu OIL được khối ngoại mua 13 tỷ đồng. Theo sau, ABB và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, VEA, ,...