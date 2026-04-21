Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028

Video: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ tiếp thu, giải trình các ý kiến của ĐBQH.

Giải trình trước Quốc hội tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội ngày 21/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dành nhiều thời gian làm rõ các đề xuất, góp ý của đại biểu, đồng thời nhấn mạnh định hướng điều hành nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, gắn với đổi mới mô hình phát triển và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong các định hướng chiến lược dài hạn của đất nước. Tuy nhiên, đây là thách thức rất lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao.

“Chính phủ tiếp tục xác định việc ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết, là nền tảng để đạt tăng trưởng cao và duy trì trong dài hạn” , Phó Thủ tướng khẳng định, ví tăng trưởng và ổn định như “hai cánh của một con chim”, cần gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Phó Thủ tướng cho biết đây là yêu cầu bắt buộc để đạt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ xây dựng 11 nhóm nhiệm vụ với 92 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào ba trụ cột: lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; phát triển các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về điều hành chính sách vĩ mô, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và tài khóa. Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ dần thu hẹp, chính sách tài khóa sẽ được mở rộng hợp lý, có trọng tâm, với định hướng nâng bội chi ngân sách lên khoảng 5% GDP trong giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên cho đầu tư phát triển.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, trong đó đặt mục tiêu đưa quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng 120% GDP vào năm 2028.

Đối với đầu tư công, Chính phủ yêu cầu gắn tiến độ với chất lượng, ưu tiên các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời phấn đấu giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước để khắc phục tình trạng dàn trải, kém hiệu quả.

Về cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ, đồng thời rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.