Thuduc House chính thức được hủy bỏ quyết định cưỡng chế thuế sau 5 năm kiện tụng

Chiều ngày 21-4, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH) đã công bố thông tin bất thường về việc nhận được văn bản thực thi bản án từ cơ quan thuế, đánh dấu bước ngoặt chấm dứt việc bị "cơn ác mộng" pháp lý kéo dài 5 năm liên quan đến vụ án linh kiện điện tử.

Theo thông tin từ Thuduc House, ngày 21-4, công ty đã nhận được Thông báo số 9836/TB-TPHCM từ Thuế TPHCM về việc thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm số 332/2025/HC-PT. Đây là động thái pháp lý cao nhất nhằm thực thi phán quyết của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM ban hành ngày 23-9-2025.

Văn bản công bố thông tin bất thường của Thuduc House

Cụ thể, Thuế TPHCM đã thực hiện các nội dung quan trọng là hủy bỏ 3 Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ban hành cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (Số 5438, 5439 và 66); Hủy bỏ toàn bộ các quyết định "phái sinh" từng gây tê liệt hoạt động của doanh nghiệp như: dừng thủ tục hải quan, ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản ngân hàng; Xóa bỏ các thông báo nợ thuế phát sinh từ tháng 12-2020 đến tháng 4-2025 liên quan đến tiền chậm nộp của khoản gốc hơn 365,54 tỉ đồng.

Để có được chiến thắng pháp lý này, Thuduc House đã trải qua giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử 30 năm hoạt động. Vào cuối năm 2020 đầu năm 2021 Thuế TPHCM (trước đây là Cục Thuế TPHCM) đã ban hành các quyết định truy thu và phạt chậm nộp với tổng số tiền lên đến hơn 451 tỉ đồng (bao gồm 365 tỉ đồng tiền thuế GTGT đã hoàn).

Đến tháng 3-2021, Thuduc House bị cưỡng chế ngừng sử dụng 16.508 hóa đơn, một động thái khiến mọi hoạt động kinh doanh bất động sản và thương mại gần như đóng băng hoàn toàn.

Năm 2021, TDH ghi nhận mức lỗ kỷ lục 942 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu bị bào mòn, cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát và hàng loạt lãnh đạo cũ bị khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo linh kiện điện tử của Trịnh Tiến Dũng.

Trong các phiên tòa, Thuduc House kiên trì lập luận rằng công ty là nạn nhân bị các đối tượng bên ngoài lợi dụng và việc áp dụng các biện pháp hành chính thuế khắc nghiệt là chưa thỏa đáng khi vụ án hình sự chưa có kết luận cuối cùng.

Việc nhận được Thông báo 9836 không chỉ có ý nghĩa về mặt con số mà còn là "giấy thông hành" để Thuduc House.

Theo đó, sau khi được khôi phục tư cách pháp lý, Thuduc House được tự do sử dụng hóa đơn và thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu. Loại bỏ áp lực từ khoản nợ thuế ảo và tiền chậm nộp kéo dài. Đồng thời có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án hình sự vẫn đang được xử lý.

"Việc nhận được Thông báo này đã tạo điều kiện cho Thuduc House tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn đọng trong thời gian qua, góp phần khẳng định và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty" — Đại diện Thuduc House chia sẻ trong văn bản công bố thông tin.

Trên thị trường chứng khoán, thông tin thắng kiện trước đó đã giúp cổ phiếu TDH có những phiên tăng trần ấn tượng. Trong phiên 21-4, TDH đứng giá, còn 3.730 đồng/cổ phiếu.