Một công ty sắp "bạo chi" cổ tức tiền mặt gấp 4 lần thị giá, duy trì cổ tức cao suốt 16 năm qua

Ngày 8/5 tới đây, Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (mã PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6/2026.

Với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 25 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức lần này. Mức chi trả thực tế cao hơn đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua hồi đầu năm, khi PTG dự kiến chia cổ tức năm 2025 ở mức 20% vốn điều lệ (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu).

PTG từ lâu được biết đến là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn và ở mức cao. Kể từ khi giao dịch trên UPCoM từ đầu năm 2010, công ty chưa năm nào “quên” chia cổ tức cho cổ đông. Đáng chú ý, năm 2024, doanh nghiệp lập kỷ lục với tỷ lệ chi trả lên tới 150%. Trước đó, các năm 2021, 2019 và 2017 cũng ghi nhận mức cổ tức 120%. Bình quân, cổ đông PTG đều đặn nhận 20–30% mỗi năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PTG từng có thời gian dài giao dịch quanh mức 1.200 đồng/cổ phiếu – thấp hơn đáng kể so với số tiền cổ tức mà cổ đông sắp nhận, tương đương mức cổ tức gấp hơn 4 lần thị giá. Tuy nhiên, thanh khoản của mã này gần như “đóng băng”. Lần gần nhất cổ phiếu PTG phát sinh giao dịch là vào tháng 11/2025, với vỏn vẹn 100 cổ phiếu được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận.

Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông của PTG cũng khá cô đặc. Theo báo cáo quản trị mới nhất, nhóm cổ đông nội bộ và người liên quan đang nắm giữ tới 63% vốn. Điều này cho thấy xu hướng nắm giữ dài hạn để hưởng cổ tức, thay vì tham gia giao dịch ngắn hạn trên thị trường.