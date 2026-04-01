Phá đỉnh lợi nhuận, cổ phiếu Thế Giới Di Động (MWG) được khuyến nghị mua với giá mục tiêu tăng gần 30%

Động lực chính cho khuyến nghị này đến từ bức tranh tăng trưởng vượt kỳ vọng. Trong quý đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu hơn 46.250 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.668 tỷ đồng, tăng tới 72%. Đây là quý thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp lập đỉnh lợi nhuận, một kết quả đáng chú ý trong bối cảnh ngành bán lẻ vẫn đối mặt nhiều áp lực về sức cầu.

Không chỉ tăng trưởng mạnh, MWG còn cho thấy khả năng thực thi kế hoạch hiệu quả khi mới qua quý I đã hoàn thành khoảng 25% chỉ tiêu doanh thu và gần 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Điều này mở ra dư địa vượt kế hoạch 2026 nếu xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì.

Trong hệ sinh thái, Điện Máy Xanh tiếp tục là “cỗ máy in tiền” chủ lực. Chuỗi này mang về hơn 32.600 tỷ đồng doanh thu trong quý I, tăng 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mảng bán hàng trả chậm ghi nhận mức tăng trưởng tới 50%, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc mở rộng các giải pháp tài chính bán lẻ. Lợi nhuận sau thuế của riêng DMX đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng gần 50%.

Không còn dừng ở bán lẻ đơn thuần, DMX đang chuyển mình thành một nền tảng cung cấp “giải pháp tiêu dùng trọn gói” – nơi sản phẩm đi kèm dịch vụ tài chính. Cách tiếp cận này không chỉ giúp mở rộng tệp khách hàng mà còn cải thiện biên lợi nhuận trong dài hạn.

Ở chiều ngược lại, Bách Hóa Xanh – từng là dấu hỏi lớn về hiệu quả – đang dần cho thấy sự “lột xác”. Chuỗi đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu khoảng 10% mỗi năm, đồng thời mở rộng ra thị trường miền Bắc với khoảng 100 cửa hàng bước đầu đạt kỳ vọng. Khác với giai đoạn trước, chiến lược của BHX hiện tập trung vào tối ưu logistics và hiệu quả vận hành, thay vì mở rộng nóng.

Một trụ cột mới cũng đang được MWG định hình là mảng dịch vụ. Doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động lắp đặt, sửa chữa và từng bước cung cấp ra thị trường thay vì chỉ phục vụ nội bộ. Đây được xem là bước đi nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tiêu dùng – gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng.

Song song đó, MWG cũng để ngỏ chiến lược M&A nhằm tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, tận dụng nền tảng sẵn có trong ngành bán lẻ. Ở thị trường quốc tế, liên doanh Erablue tiếp tục được duy trì với tỷ lệ sở hữu 45%, đồng thời đã có sự phân vai rõ ràng để tối ưu hiệu quả vận hành.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến số, ban lãnh đạo MWG lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt: tập trung vào các phân khúc còn dư địa tăng trưởng, thay vì dàn trải. Chiến lược này được ví như “nước chảy về chỗ trũng” – tối ưu hóa nguồn lực trong môi trường sức cầu chưa thực sự phục hồi mạnh.

Đáng chú ý, MWG cũng bắt đầu thăm dò lĩnh vực bất động sản theo hướng thận trọng, chủ yếu tận dụng tài sản sẵn có như kho bãi để cho thuê, nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn mà không làm gia tăng rủi ro pháp lý.

Về chính sách cổ đông, doanh nghiệp dự kiến ưu tiên chia cổ tức tiền mặt trong năm 2026 thay vì mua cổ phiếu quỹ. Đồng thời, MWG đang triển khai lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), một bước đi nhằm nâng cao tính minh bạch và tiệm cận các tiêu chuẩn toàn cầu.

Theo BSC Research, nhìn về các quý tới, MWG được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ yếu tố mùa vụ như các sự kiện thể thao lớn và nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm điện lạnh. Đây có thể trở thành “điểm rơi” giúp doanh nghiệp tận dụng đà phục hồi tiêu dùng.