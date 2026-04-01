Cập nhật số liệu CTCK ngày 22/4: 3 công ty báo lãi nghìn tỷ, xuất hiện khoản LNTT tăng đột biến gần 2.000%, EVS lỗ "sốc"

Bức tranh lợi nhuận quý 1/2026 của khối công ty chứng khoán cho thấy sự phục hồi rõ nét so với cùng kỳ năm trước. Nhiều công ty trong nhóm dẫn đầu ghi nhận bứt phá và nhóm vừa và nhỏ đạt mức tăng trưởng đột biến. Tổng lợi nhuận trước thuế của 79 công ty theo thống kê đạt hơn 9.642 tỷ đồng trong quý đầu năm nay, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ gọi tên SSI, VPS và TCBS

Ngôi vương lợi nhuận quý 1/2026 đã thuộc về Chứng khoán SSI với mức lãi trước thuế đạt 1.593 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo sát nút ở vị trí á quân là Chứng khoán VPS (VCK ) với 1.547 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng ấn tượng 68%.

Chứng khoán Techcombank (TCBS) cũng xuất sắc góp mặt trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ của quý này với 1.458,4 tỷ đồng, tăng 11%.

Nằm trong top 5 lợi nhuận cao nhất còn có sự hiện diện của VNDirect với 681 tỷ đồng và VPBankS với 515 tỷ đồng. Cả hai doanh nghiệp này đều duy trì được mức tăng trưởng mạnh mẽ trên 40%.

Ở nhóm tiếp theo, Vietcap (VCI), MBS, HSC hay ACBS đều duy trì tăng trưởng dương, nhưng tốc độ tăng không quá đột biến, dao động từ một chữ số đến khoảng 20–30%.

Nhìn chung, nhóm công ty dẫn đầu không chỉ giữ vững vị thế về quy mô lợi nhuận mà còn tận dụng tốt diễn biến tích cực của thị trường trong quý đầu năm để cải thiện kết quả kinh doanh.

Nhiều công ty nhỏ tăng trưởng “bằng lần”

Điểm đáng chú ý trong quý 1 năm nay là sự xuất hiện của hàng loạt công ty chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến, dù quy mô tuyệt đối còn khiêm tốn. Xét về tốc độ tăng trưởng, Chứng khoán Tiên Phong (ORS) là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất trong quý đầu năm. Lãi trước thuế của ORS đạt 42,2 tỷ đồng, gấp tới hơn 20 lần so với con số vỏn vẹn 2 tỷ đồng của quý 1/2025.

Một số cái tên khác như Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV), Chứng khoán Public Việt Nam (PGSV) hay Chứng khoán Phố Wall (WSS) cũng ghi nhận mức tăng từ vài lần đến hàng trăm phần trăm.

Đáng chú ý, Chứng khoán HD đạt hơn 350 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gần 260% so với cùng kỳ – vừa có quy mô đáng kể, vừa nằm trong nhóm tăng trưởng cao.

Quý 1/2026 cũng chứng kiến những cú lội ngược dòng ngoạn mục từ lỗ thành lãi của một số doanh nghiệp. Điển hình là Chứng khoán VTG báo lãi 49,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 10 tỷ. Tương tự, Chứng khoán Bảo Minh (BMS) cũng có lãi gần 45 tỷ đồng sau khi phải chịu khoản lỗ 14 tỷ đồng vào quý 1 năm trước.

Vẫn còn nhiều điểm trừ với các khoản lỗ lớn

Ở chiều ngược lại, không ít công ty chứng khoán tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực. Chứng khoán EVS là trường hợp lỗ lớn nhất với mức âm gần 200 tỷ đồng trong quý 1/2026, đảo chiều mạnh so với khoản lãi cùng kỳ năm trước.

Xếp ngay sau về mức độ thua lỗ là Chứng khoán Apec (APS) với khoản âm 37,6 tỷ đồng. Ngoài ra, một số tên tuổi khác cũng ngậm ngùi báo lỗ hàng chục tỷ đồng. Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) chuyển từ lãi 22 tỷ sang lỗ 30,6 tỷ đồng. AseanSC báo lỗ 31 tỷ đồng, hay Chứng khoán T-Cap (TVB ) cũng ngậm ngùi lỗ 19,8 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước lãi ròng gần 33 tỷ.

Tổng thể, quý I/2026 ghi nhận bức tranh tích cực hơn cho ngành chứng khoán, với phần lớn doanh nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các nhóm công ty ngày càng rõ rệt. Diễn biến này cho thấy xu hướng phân hóa nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong các quý tới, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành chứng khoán ngày càng khốc liệt và phụ thuộc lớn vào thanh khoản thị trường.